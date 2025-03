“Abbiamo un portellone aperto”, l’aereo precipita, si schianta tra le auto e prende fuoco: 5 feriti Il velivolo da turismo è precipitato schiantandosi tra le auto e prendendo fuoco in Pennsylvania, in Usa. Poco prima aveva lanciato un allarme: “Abbiamo una portellone aperto”. Feriti i cinque a bordo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Un piccolo aereo da turismo con cinque persone a bordo è precipitato schiantandosi tra le auto e prendendo fuoco in Pennsylvania, in Usa. L’incidente domenica pomeriggio quando il velivolo ha perso quota repentinamente cadendo in una zona residenziale nella contea di Lancaster, a Manheim Township, dove ha impattato nel parcheggio di un centro per anziani.

Lo schianto ha innescato un grosso incendio che ha distrutto completamente il velivolo e oltre una decina di auto ma fortunatamente non ha causato morti e non ha coinvolto persone a terra. Cinque i feriti, tutti a bordo dell’aereo. Tre quelli più gravi, che sono stati portati e ricoverati al centro ustionati mentre gli latri due sono stati già dimessi.

Nelle immagini video dell'incidente si vede la coda dell’aereo nel parcheggio con il resto del velivolo completamente avvolto dalle fiamme insieme a diverse auto parcheggiate. I primi soccorritori sono arrivati ​​sul posto in pochi minuti perché già in allerta per un‘avaria e hanno dovuto lavorare a lungo per spegner l’incendio. La scena è stata dichiarata sotto controllo solo più di tre ore dopo l'incidente.

L'aereo era appena decollato dall'aeroporto di Lancaster quando è precipitato intorno alle 15. Le comunicazioni radio del controllo del traffico aereo indicano che qualcuno a bordo dell'aereo ha segnalato un portellone aperto subito dopo il decollo e ha chiesto il permesso di tornare all'aeroporto di Lancaster. Negli audio si sente il controllo del traffico aereo dare il via libera all'aereo per l'atterraggio prima di intimargli di "tirare su" quando l'aereo ha virato perdendo quota.

Dopo l’allarme, ai residenti era stato chiesto di rifugiarsi in casa a scopo precauzionale e questo ha permesso di non coinvolgere i passanti. Il National Transportation Safety Board ha aperto un'indagine sull'incidente e ha dichiarato che collaborerà con la FAA per accertare i motivi dell’incidente aereo.