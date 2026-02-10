La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di Bioera

La ministra del Turismo Daniela Santanchè sarebbe indagata in un nuovo caso di presunta bancarotta. L’inchiesta è portata avanti dalla procura di Milano. Si fa riferimento alla Spa Bioera, del cui gruppo Santanchè è stata presidente, lasciando l’incarico nel 2021. È la seconda accusa di bancarotta rivolta alla ministra, dopo quella per Ki Group srl.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata in un nuovo caso per bancarotta a Milano. La procura del capoluogo lombardo sta portando avanti un'inchiesta sul crack di Bioera, società che si occupava di cibo biologico. L'indagine è condotta dai pm Maria Gravina, Luigi Luzi e Guido Schininnà. Santanchè sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati già un paio di mesi fa. Insieme a lei, anche altri ex amministratori. La ministra è è stata presidente del gruppo di Bioera fino al 2021.

È la seconda inchiesta per bancarotta che coinvolge direttamente la ministra. L'altra riguarda invece Ki Group srl, un'altra società dello stesso gruppo. Questi casi sono separati dalla vicenda Visibilia, per la quale Santanchè è stata rinviata a giudizio a gennaio dello scorso anno con l'accusa di falso in bilancio. E la vicenda di Bioera è scollegata anche dall'indagine per la presunta truffa aggravata nei confronti dell'Inps: in quel caso si attende la decisione sul rinvio a giudizio o l'archiviazione, ma i tempi si sono allungati a causa di un intervento del Parlamento lo scorso ottobre.

Anche il caso di Bioera va avanti da tempo. A dicembre del 2024, il tribunale fallimentare di Milano aveva deciso la liquidazione giudiziale per la società. C'erano, infatti, "plurime criticità". Tra queste la "indisponibilità di risorse utili a pagare i creditori non aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società", ma anche la "mancata esecuzione di un prospettato aumento di capitale".

