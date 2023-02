La ministra Santanchè dice che la transizione ecologica non la devono pagare i cittadini La ministra del Turismo è tornata sulla transizione ecologica, con una delle frasi pronunciate più spesso dalla destra “dobbiamo evitare che la paghino i cittadini”.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Dobbiamo evitare che la transizione ecologica la paghino i cittadini". La ministra del Turismo del governo Meloni, Daniela Santanchè, torna sulla questione in un'intervista al Tg4: "I voli green avvantaggeranno le compagnie extra Ue e soprattutto quelle che inquinano di più perché sono i voli a lungo raggio – ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia – Dobbiamo lavorare perché l'Europa diventi un'Europa giusta. Bisogna ragionare bene sulla transizione ecologica, perché se la transizione ecologica poi la devono pagare i cittadini senza avere certezze sulle emissioni di Co2…".

"In California ci sono studi su questi fenomeni che sono già contro l'elettrico, perché hanno delle prove che l'elettrico inquina con lo smaltimento delle batterie – ha insistito la ministra del Turismo – Perché noi non avendo certezze sulle emissioni di anidride carbonica dobbiamo avvantaggiare Stati che producono questi materiali per fare l'elettrico mentre l'Italia era famosa nel mondo perché sapeva produrre motori migliori? Noi oggi che come governo ci occupiamo di lavoro dobbiamo stare attenti, perché fare questa transizione ecologica rischiamo di lasciare sul tappeto molti disoccupati". Il tema sollevato da Santanché è ancora quello dello stop alle automobili a benzina e diesel dal 2035, arrivato dall'Unione europea e fortemente criticato dall'Italia.

"Sì a più trivelle, sì a più inceneritori, sì alla caccia nei parchi protetti, sì ai tagli ai fondi anti-dissesto. No alla mobilità sostenibile, no al Superbonus 110%, no alle case green, no alle auto green e ora, apprendiamo dal ministro del Turismo Santanché, no ai voli green". Il commento arriva dal Movimento 5 Stelle, a firma dei deputati Ilaria Fontana, Emma Pavanelli e Antonino Iaria, capogruppo rispettivamente in commissione Ambiente, Attività Produttive e Trasporti. "Che questo governo fosse la quintessenza dell'anti-ecologismo lo hanno capito anche i muri: per Meloni, Salvini e Berlusconi ogni battaglia per la sostenibilità ambientale è o ideologica o semplicemente fastidiosa".