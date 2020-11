L'ultimo Dpcm ha diviso l'Italia in tre parti. Dal 6 novembre le Regioni italiane sono zone gialle, arancioni e rosse, in base allo scenario e al livello di rischio. L'Istituto superiore di sanità, con il monitoraggio settimanale, aggiorna periodicamente lo status delle Regioni. Si torna anche a parlare di lockdown nazionale, chiesto dai medici e smentito più volte dal Governo. L'Iss decide in base ai 21 indicatori individuati dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero della Salute. Tra questi c'è anche l'indice Rt, utilizzato spesso come esempio per far capire il livello di gravità nella circolazione del virus.

in foto: La mappa aggiornata delle zone rosse, arancioni e gialle nelle Regioni d’Italia

Covid, quali sono le zone gialle in Italia

In questo momento in Italia sono in zona gialla: Molise, Sardegna, Marche, Lazio e la Provincia autonoma di Trento – che dovrebbero restarci anche la prossima settimana – poi Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, che potrebbero cambiare colore dopo il responso del monitoraggio dell'Iss che arriverà venerdì prossimo, e infine la Campania, da giorni in bilico ma che, per ora, resta gialla.

Nelle zone gialle le misure di contenimento sono le meno restrittive, e sono valide per tutto il territorio nazionale: coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina, didattica a distanza al 100 per cento alle scuole superiori, stop a mostre e musei, trasporto pubblico al 50 per cento della capienza e centri commerciali chiusi nei weekend. Oltre alle misure già valide sul territorio nazionale, come la chiusura di bar e ristoranti alle 18 (con permesso per asporto e consegna a domicilio) o quella generale di cinema, teatri, palestre e piscine.

Quali sono le zone arancioni ad oggi

A meno di una settimana dalla prima divisione dell'Italia in zone, le arancioni sono aumentate sensibilmente, e potrebbero farlo ancora dopo venerdì. Attualmente sono arancioni – cioè hanno una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo – Puglia e Sicilia, che lo erano dal 6 novembre, ma anche Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria, che si sono aggiunte oggi.

Nelle zone arancioni è vietato spostarsi fuori dal Comune o dalla Regione dove si vive, se non per ragioni comprovate di necessità, lavoro o scuola. Sulle scuole restano le restrizioni della zona gialla, mentre bar, ristoranti e pasticcerie non possono aprire al pubblico, se non per asporto e consegne a domicilio (fino alle 22).

Quali sono le regioni in zona rossa

Le zone rosse sono quelle in cui la situazione di trasmissibilità non è più controllata, con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo. Dal 6 novembre sono state decretate rosse Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria, alle quali si aggiunge anche la Provincia autonoma di Bolzano, che sembrava destinata ad esserlo già dall'inizio, poi dichiarata gialla e infine rossa da oggi.

Nelle zone ad alto rischio c'è un semi-lockdown. Oltre alle misure già in vigore nelle zone gialle e arancioni, non si può uscire di casa se non con una comprovata esigenza di lavoro, scuola o salute. I negozi sono chiusi, esclusi supermercati, farmacie, edicole e tabacchi. La scuola viene garantita in presenza fino alla prima media, dalla seconda in poi si svolge totalmente a distanza.