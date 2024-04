video suggerito

La gaffe di Daniela Santanchè, che cita il “Gattopardo di Lucchini” La ministra Santanchè si confonde e fa una gaffe: nel citare il film ‘Il Gattopardo’, lo attribuisce a un certo ‘Lucchini’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il film di Luchino Visconti, ‘Il Gattopardo', ispirato al celebre romanzo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, diventa opera di un certo "Lucchini". È evidente la confusione fatta questo pomeriggio dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, che nel tentativo citare il lungometraggio del 1963, in cui hanno recitato Claudia Cardinale e Burt Lancaster, lo ha attribuito a un non meglio precisato "Lucchini". Dopo il ministro Sangiuliano, che la scorsa settimana aveva scambiato due importanti capitali, dichiarando che Times Square, che si trova a New York, è il luogo a cui più facilmente di pensa quando si pensa a Londra, un altro membro del governo Meloni inciampa e fa una figuraccia.

L'episodio è avvenuto alla cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa. Santanchè stava parlando con i giornalisti, mentre ricordava i tanti film ambientati in Sicilia girati nella storia del cinema, ed è qui che è arrivata la gaffe: "Credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini". Più tardi, nel corso della presentazione, è stata probabilmente informata dello scivolone, e dal palco ha detto: "Ho detto Lucchini e non Visconti, domani finirò sui giornali". Difficile non notare un errore da matita blu come questo.

Prima dell'avvio dell'iniziativa, che si terrà per tre giorni, nel castello di Maniace, la ministra ricorda i "tanti film bellissimi che sono stati girati in Sicilia, e un'ultima serie televisiva come White Lotus che ha fatto diventare ancora di più questa Isola una destinazione turistica".

"Devo ringraziare l'assessore regionale Amata – ha aggiunto – perché si apre il primo momento in collaborazione tra il ministero del Turismo e la Regione Siciliana. Abbiamo deciso insieme di farlo sul cinema perché ci sembra uno dei turismi che è assolutamente dirimente per la crescita del turismo anche in questa Isola. Il cineturismo – ha sottolineato Santanchè – è assolutamente fondamentale e quindi insieme all'assessore, a cui devo fare i complimenti perché ha messo un parterre dove ci sono tutti i player di questo settore, si va avanti lavorando insieme Ministero e Regioni perché poi si vince con la squadra".

Il lapsus è stato causato da un momento di distrazione, forse comprensibile, visto che proprio oggi la Procura di Milano ha chiuso le indagini su un secondo filone d’indagine relativo a Visibilia., per cui la ministra risulta indagata. Gli inquirenti hanno inviato a Santanchè un avviso di fine indagine per falso in bilancio. L'esponente di Fdi non ha voluto però commentare la vicenda giudiziaria che la riguarda.