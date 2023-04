La bolletta del gas scende ancora, a marzo 2023 cala del 13,4% rispetto a febbraio Lo comunica Arera: a marzo 2023 si conferma la discesa del prezzo del gas, con un -13,4% rispetto a febbraio. La stima è riferita alla famiglia tipo in tutela. Il prezzo sul mercato del gas, 46 euro al megawattora.

A cura di Luca Pons

Nel 2023 prosegue la discesa del prezzo nelle fatture del gas. Dopo il calo di gennaio (a – 34,2%) e poi quello di febbraio (-13%), anche a marzo la famiglia tipo vede calare il costo dei suoi consumi: – 13,4%. Lo ha comunicato Arera, l'autorità che si occupa di reti elettriche.

Ad alleggerire le bollette è soprattutto la discesa del prezzo sul mercato: ad Amsterdam, infatti, il gas è arrivato a costare 46 euro al megawattora. Si tratta di una cifra paragonabile ai livelli pre-invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In più, gli oneri di sistema per il gas sono stati azzerati fino a marzo, per opera della legge di bilancio dello scorso dicembre. Il governo Meloni ha stabilito con l'ultimo decreto Bollette continueranno ad esserlo fino a giugno 2023.

Così, a marzo 2023 per i clienti tipo il prezzo sarà di 74,89 centesimi al metro cubo, includendo nel calcolo anche le tasse. Con questa modifica risulta che la famiglia tipo – che in media consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno – ha speso circa 1.560,70 euro per il gas da aprile 2022 a marzo 2023. Si tratta di una leggera riduzione (-0,7%) rispetto alla spesa del periodo da aprile 2021 a marzo 2022.

Codacons: "Bene, la stangata per le famiglie non c'è stata"

L'Unione nazionale dei consumatori ha salutato il dato come "un'ottima notizia", ma ha ricordato che i prezzi sono comunque "pipù alti di quanto lo sarebbero in tempi normali", calcolando che se i prezzi rimanessero costanti la famiglia media spenderebbe 1.048 per il gas nel prossimo anno, che diventerebbero 1.649 euro sommando anche le spese ipotetiche per la luce.

Al contrario, il Codacons ha riconosciuto che "l'annunciata stangata sul gas non c'è stata, ma anzi le tariffe sono diminuite". Secondo le previsioni dell'associazione di consumatori, "i minori sconti decisi dal governo sulle bollette del gas attraverso l'ultimo decreto" saranno innocui dal punto di vista della spesa: "Non avranno nei prossimi mesi alcun effetto sulla spesa delle famiglie, sia perché i sistemi di riscaldamento sono ormai spenti, sia perché le future riduzioni dei prezzi compenseranno i minori sconti". Un po' a causa dell'arrivo del caldo e un po' per l'andamento calante dei prezzi, quindi, le famiglie dovrebbero essere al sicuro da altri aumenti improvvisi.

Ha commentato l'aggiornamento di Arera anche la Coldiretti, che ha parlato di un "segnale importante" per le famiglie e anche per le aziende: "Il costo dell'energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare", ha dichiarato l'associazione in una nota.