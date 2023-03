Irpef, Ires, Irap, Iva e flat tax: come cambia il fisco con la riforma del governo Meloni Con la riforma fiscale del governo Meloni ci saranno una serie di novità: dalla revisione delle aliquote Irpef all’azzeramento dell’Iva su alcuni prodotti di prima necessità. Cambiano le regole anche su Irap e Ires.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ci siamo, la riforma fiscale del governo Meloni è praticamente pronta. La prossima settimana la legge delega dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri, dopo mesi di lavoro negli uffici del Tesoro. Diverse le novità. La più interessante, sicuramente, la rimodulazione delle aliquote Irpef – se non altro per il numero altissimo di contribuenti che saranno interessati dal cambiamento – che in sostanza diventeranno tre, da quattro. Ma nel testo di legge – che dovrebbe contare almeno venti articoli e toccare tutti gli ambiti del fisco, compresa la riscossione – vengono affrontate anche molte altre questioni, dall'Iva alla flat tax. Vediamo le principali novità.

Come cambiano Irpef e flat tax

L'Irpef passerà a tre aliquote, dalle quattro attuali. La fascia centrale, che comprende i redditi tra i 15mila e i 50mila euro, sarà riunita in un'aliquota unica che dovrebbe ballare tra il 27% e il 33%. Bisognerà capire quali saranno le coperture. Per quanto riguarda la flat tax, l'obiettivo di legislatura è estenderla a tutti i lavoratori. Per ora arriva – anche per i dipendenti – la flat tax incrementale.

Irap e Ires, le novità per le aziende

Per le imprese le principali novità riguardano Irap e Ires. L'Irap verrà gradualmente superata, come promesso già dal governo Draghi, mentre l'Ires passerà a due aliquote e verrà fortemente influenzata dal nuovo meccanismo annunciato dall'esecutivo Meloni: se assumi e investi paghi meno. Bisognerà capire concretamente in cosa consisteranno questi sconti.

Azzeramento Iva, su quali prodotti

L'Iva verrà azzerata su una serie di prodotti di prima necessità. È una delle iniziative prese dal governo Meloni per venire incontro alle famiglie, come spesso rivendicato dalla stessa presidente del Consiglio. Già dai prossimi mesi l'Iva dovrebbe scendere a zero su pane, pasta e latte. Poi l'azzeramento dell'imposta potrebbe essere gradualmente allargato ad altri prodotti.