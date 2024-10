video suggerito

Inchiesta dossieraggi e hacker, violato anche indirizzo mail di Mattarella. Nordio: “Non siamo al sicuro” Due degli arrestati nell’indagine milanese sulla reta di hacker dedita allo spionaggio, allo scopo di raccogliere dossier su politici e vip, si vantavano di aver violato un indirizzo e-mail assegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nordio: “Non siamo al sicuro”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il procuratore Antimafia Giovanni Melillo lo definisce "un gigantesco mercato clandestino delle informazioni riservate". La rete di hacker dedita allo spionaggio industriale sotto inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Procura nazionale antimafia avrebbe clonato o utilizzato abusivamente un indirizzo email assegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo scrivono il Corriere della Sera e la Repubblica. Le indagini hanno portato a 6 misure cautelari.

Uno degli arrestati, considerato uno dei capi dell'associazione per delinquere, Nunzio Samuele Calamucci, consulente informatico e investigatore privato in affari con l'ex super poliziotto Carmine Gallo, lascia intendere di aver intercettato, o essere riuscito a utilizzare abusivamente o a clonare, per il tramite di un gruppo denominato ‘Campo Volo', un indirizzo email assegnato alla massima carica dello Stato.

Nelle oltre mille pagine della richiesta di arresti, che raccoglie tutto il materiale investigativo raccolto, gli inquirenti definiscono "inquietante per i possibili scenari che apre" desta particolare preoccupazione la conversazione del 13 ottobre 2022 tra Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci. Quest'ultimo afferma: "Ho sentito…un amico del ‘Campo Volo'…mi ha detto: ‘mi raccomando quando la stampi…stampatela da una stampante non riconducibile a voi…gli faccio, se no me la mandi così' …(incomprensibile)…Gli faccio: ‘sì guarda che noi l'abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella, con nome e cognome' che se vanno a vedere l'account è intestato al Presidente della Repubblica e non vorrei che gli rompano il c….lo vedono che è diverso!".

"Così freghiamo tutta l'Italia", dice Calamucci, non sapendo di essere intercettato. Il ministro della Giustizia Nordio lancia l'allarme: "Non siamo al sicuro".

Gli hacker sono più avanti", dice Nordio al Corriere della Sera commentando l'inchiesta di Milano. "C'è un gap da colmare tra le capacità criminali, le nostre dotazioni tecnologiche e la normativa".

"Dobbiamo allinearci anche lavorando con la fantasia – aggiunge il Guardasigilli – Prevedere anziché inseguire le loro mosse. La captazione dei dati non è nulla rispetto al vero pericolo imminente: la manipolazione con l'intelligenza artificiale creerà fake news capaci di fare grande danno".

L'organizzazione operava grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, che utilizzavano le proprie credenziali istituzionali d'accesso per ‘bucare' le barriere di protezione informatiche delle principali banche dati nazionali: forze dell'ordine, agenzia delle entrate, anagrafe nazionale, casellario giudiziario. Tra i 60 indagati il banchiere Matteo Arpe e l'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, il manager Enrico Pazzali, attuale presidente della Fondazione Fiera di Milano, molto vicino al governatore lombardo Attilio Fontana. Coinvolto nell'inchiesta l'ex super-poliziotto Carmine Gallo, socio di Pazzali nella società Equalize srl. Nel mirino degli hacker spioni anche Letizia Moratti. Secondi i pm, alle elezioni regionali della Lombardia del 2023 Pazzali ordinò "accertamenti" su persone "vicine politicamente" a Letizia Moratti. "Servivano notizie – scrivono i pm nell'ordinanza di custodia – idonee a mettere in cattiva luce l’immagine di Letizia Moratti, favorendo così la candidatura di Attilio Fontana".

E sempre nell'ordinanza, riportata da la Repubblica, si legge che "L’organizzazione agiva per finalità di profitto". Ma non solo. Nella ragione sociale c’era anche lo "scopo estorsivo e ricattatorio per condizionare e influenzare all’occorrenza soprattutto i settori della politica e dell’imprenditoria". O per "danneggiare l’immagine dei competitor professionali e imprenditoriali e politici" di Pazzali e dei suoi amici.