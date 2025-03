video suggerito

Carmine Gallo, morto prima di testimoniare per il caso Equalize: le analisi sui farmaci e i resti della cena Carmine Gallo era coinvolto nello scandalo dei dati rubati dall'azienda Equalize, al centro dell'inchiesta del pm della Dda Francesco De Tommasi e dei carabinieri di Varese e del Ros. Pochi giorni prima della morte è stata depositata una nuova informativa su un filone che riguarda i presunti rapporti tra alcuni indagati e "servizi segreti deviati"

Enrico Pazzali (a sinistra) e Carmine Gallo (a destra)

È morto domenica 9 marzo mentre si trovava agli arresti domiciliari nella sua casa di Garbagnate Milanese Carmine Gallo, 66 anni, il super poliziotto coinvolto nello scandalo dei dati rubati dall'azienda Equalize e finito al centro dell'inchiesta del pm della Dda Francesco De Tommasi e dei carabinieri di Varese e del Ros. Un decesso, apparentemente dovuto a conclamati problemi cardiologici, su cui la Procura ora vuole vederci chiaro. Il pm di turno di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo, così come accertamenti tossicologici sui farmaci che prendeva e analisi sull'ultimo pasto consumato.

Secondo le accuse del pm Francesco De Tomasi, Gallo avrebbe gestito la Equalize per creare dossier su richiesta nei confronti di personalità politiche, imprenditoriali e uomini delle istituzioni (tra gli altri la famiglia Del Vecchio, il cantante Alex Britti, lo sportivo Marcell Jacobs). Proprio tra dieci giorni, il 19 marzo, Gallo, l’hacker Samuele Calamucci e alcuni degli altri indagati sarebbero stati attesi davanti al Tribunale del Riesame per la discussione del ricorso presentato dalla procura di Milano.

"Gallo sta collaborando", avevano assicurato gli inquirenti. Nei suoi interrogatori davanti ai pm il poliziotto che ha risolto il delitto di Maurizio Gucci nel 1997 avrebbe fornito infatti alcune importanti indicazioni: avrebbe parlato ad esempio della vicenda che ha visto protagonista Marcell Jacobs, il campione olimpico spiato su mandato di Giacomo Tortu, fratello dell'atleta Filippo per trovare tracce (non emerse) di doping, e fatto cenno all’episodio delle ricerche sul figlio del presidente del Senato Leonardo Apache La Russa, imputato a Milano con l'accusa di violenza sessuale. Ma non solo. Pochi giorni prima della morte di Carmine Gallo i carabinieri di Varese hanno depositato in procura una nuova informativa sul caso Equalize. Si tratta di un filone che riguarda i presunti rapporti tra alcuni indagati e "servizi segreti deviati".