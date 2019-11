Sono ore di incertezza quelle che precedono l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vertici di Arcelor Mittal previsto per domani. La lettera con cui l'azienda franco-indiana ha comunicato di volersi tirare fuori dall'accordo con Ilva, un fatto che rischia di mandare a casa più di 10mila lavoratori, è diventato un caso politico. Il governo intanto non esprime una posizione chiara e i vari attori della maggioranza sembrano divisi. Secondo quanto riferisce La Repubblica, Matteo Renzi starebbe lavorando a una cordata di imprenditori che possano salvare l'azienda. Si tratterebbe dell'indiano Sajjan Jindal, già proprietario delle ex acciaierie Lucchini di Piombino (nel cda c’è l’amico fraterno del leader di Italia Viva Marco Carrai), il gruppo Arvedi di Cremona e Cassa depositi e prestiti. Si tratterebbe di una sorta di replica del gruppo che, sotto il Governo Gentiloni, aveva poi perso la gara contro Arcelor Mittal.

L'iniziativa avrebbe lo scopo di creare un'alternativa concreta per la futura gestione dell'azienda, in modo da non avere Arcelor Mittal come unico interlocutore. Secondo varie ricostruzioni di stampa però, la strategia dell'ex premier non prevederebbe solo la cordata di nuovi investitori, ma anche la reintroduzione attraverso un decreto dello scudo penale erga omnes per togliere "ogni alibi" all'azienda. Arcelor Mittal infatti, almeno ufficialmente, tra le motivazioni con cui ha dichiarato di voler lasciare Taranto sottolinea proprio l'eliminazione di questa protezione legale che gli sarebbe necessaria per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale.

La strategia di Matteo Renzi però rischia di scontrarsi con altre posizioni interne alla maggioranza e in primis quelle del Movimento 5 Stelle che aveva fortemente voluto la cancellazione dello scudo penale per gli amministratori Ilva. Stefano Pattuanelli, capogruppo M5s alla Camera, ha già assicurato che quell'immunità non tornerà. E anche la ex ministra del Sud Barbara Lezzi, prima firmataria dell'emendamento al decreto imprese che il 22 ottobre ha cancellato l'immunità in questione, ha dichiarato: "Non si può andare a Taranto e parlare di reinserire lo scudo penale per i proprietari dell'Ilva. Sarebbe uno schiaffo a una città che non lo merita".

Intanto il Partito Democratico non sembra prendere una posizione precisa. I dem sembrano irritati con gli alleati, rei di aver costretto la maggioranza a votare la norma che toglie l’immunità penale ai manager Ilva e al contempo sembra che all'interno del partito la posizione di Matteo Renzi trovi diversi sostenitori.