Il video del ministro Giuli che canta Albachiara per annunciare la città Capitale dell’arte contemporanea

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato che Alba (Cuneo) nel 2027 sarà la città capitale dell’arte contemporanea. Per farlo, invece di dire il nome della città, ha intonato i primi versi di Albachiara, la nota canzone di Vasco Rossi.
A cura di Luca Pons
"La giuria, all'unanimità, raccomanda la designazione come capitale italiana dell'arte contemporanea 2027… respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole". Queste le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ieri hanno colto alla sprovvista la platea di sindaci che attendeva l'annuncio della città vincitrice. Si trattava di Alba, in provincia di Cuneo, principale centro delle Langhe. E così Giuli ha scelto di annunciarla citando Albachiara, la canzone di Vasco Rossi che nel ritornello dice proprio "sei chiara come un'alba".

Nel fare l'annuncio, il ministro ha peraltro sbagliato l'anno, dicendo 2007 invece di 2027. Inevitabile chiedersi se si stesse già concentrando per ricordare le prime parole della canzone, e per questo abbia detto la data sbagliata. In ogni caso, dopo i primi secondi di confusione, la platea ha iniziato a capire e si è sollevata l'esultanza dei rappresentanti di Alba presenti alla cerimonia.

La città piemontese riceverà un finanziamento da un milione di euro per realizzare le attività che aveva candidato al premio. In finale erano arrivati quattro candidate: le altre erano Foligno-Spoleto, Pietrasanta e Termoli.

0 CONDIVISIONI
