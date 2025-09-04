Il vicesegretario della Lega Stefani salva una donna picchiata dal marito dentro un’auto in corsa

Il vicesegretario della Lega Alberto Stefani ha salvato una donna da un’aggressione: mentre viaggiava in auto ha notato che all’interno di un’altra vettura si stava consumando una violenza, e ha deciso di intervenire. Su Facebook ha poi condiviso una testimonianza video dell’accaduto.

Un'aggressione a una donna da parte di un uomo è stata sventata grazie all'intervento di un parlamentare leghista, il vicesegretario del Carroccio Alberto Stefani. L'episodio è avvenuto la sera del 3 settembre, intorno alle 19.40 sulla Statale 16 nei pressi di battaglia Terme, in provincia di Padova, ed è stato raccontato dallo stesso Stefani, che è riuscito a salvare la donna dalle botte dell'uomo, che la picchiava dentro un'automobile in corsa.

Poteva accadere il peggio, ma l'intervento tempestivo del leghista, che stava viaggiando in auto verso Conselve, nel padovano, per un convegno, ha evitato che l'ennesimo episodio di violenza si trasformasse in tragedia. Stefani si trovava a bordo di un'auto guidata da Nicolò Comis, assessore di Cadoneghe, e con lui c'era il portavoce del sottosegretario Andrea Ostellari, Carlo Melina. Si è accorto della scena che si stava consumando all'interno dell'abitacolo di un'altra vettura: un 52enne stavo percuotendo ripetutamente la moglie. A quel punto il leghista ha deciso di intervenire, e prima ha seguito l'automobile, poi ha avvisato il 112, permettendo poi alle autorità di individuare la vettura e assicurare l'uomo alla giustizia.

La scena è stata riportata da Stefani sul suo profilo Facebook: "Mentre mi dirigevo ad un convegno nel padovano – ha scritto Stefani in un post – mi sono accorto che nell'auto davanti a me si stava consumando un'aggressione brutale ai danni di una donna. Un uomo seduto sul sedile posteriore la stava percuotendo ripetutamente. Ho seguito il mezzo e avvisato i Carabinieri. In pochi secondi sono intervenuti e hanno interrotto l'aggressione. Per questo li ringrazio di cuore. Subito dopo il fatto ho prestato testimonianza e depositato alcuni video che testimoniano la condotta dell'uomo. Sia chiaro: chi tocca una donna tocca tutti noi". Stefani ha anche postato nel social network uno dei video che ha consegnato ai militari, che hanno poi fermato l'aggressore.

Leggi anche In strada spunta cuscino con numero scritto col sangue, rider salva donna cinese intrappolata da 30 ore

Tra i commenti al post di Stefani si legge anche un messaggio di Nadia Bala, assessora alle Politiche Sociali Comune di Rovigo, ambasciatrice del sitting volley italiano e atleta della Nazionale femminile, che fa i complimenti al vicesegretario del Carroccio: "Grazie Alberto Stefani, il tuo gesto deve essere di esempio a molti cittadini. Ogni giorno ai centri antiviolenza si rivolgono donne impaurite che hanno tollerato violenze per anni. Dobbiamo supportare queste donne e denunciare immediatamente per aiutarle a dire basta! Grazie da amministratrice e da cittadina da parte delle donne". Nadia Bala ha poi ripubblicato il video di Stefani, accompagnandolo con queste parole: "Quando vedete una donna vittima di violenza, non giratevi dall’altra parte, fate come Alberto Stefani, chiamate il 112 o il 113".

Anche il leader della Lega si è congratulato con Stefani: "Non solo giovane amministratore e parlamentare in gamba, ma anche uomo di cuore e coraggio. Bravo", ha scritto su X.