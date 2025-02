video suggerito

Il Senato approva il decreto Milleproroghe 2025, cosa cambia: tutte le novità del testo Il Senato ha approvato, con 97 sì e 57 no, il dl Milleproroghe 2025. Ora il testo passerà alla Camera dove dovrà essere convertito in legge entro il 25 febbraio. Dallo stop alle multe per i No Vax, alla sugar tax e alla rottamazione quater vediamo tutte le novità del provvedimento.

A cura di Giulia Casula

Il Senato ha approvato, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessun astenuto, il decreto Milleproroghe su cui il governo aveva posto la fiducia. Il testo include alcuni ‘ritocchi' che la commissione Affari Costituzionali ha approvato prima di dare mandato ai relatori. Ora il provvedimento dovrà passare alla Camera per essere convertito in legge entro il 25 febbraio.

Le principali novità riguardano la riformulazione delle coperture per la riammissione alla rottamazione quater, lo stop definitivo alle multe per i No Vax, ma anche il rinvio della sugar tax e l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali.

Si riapre la rottamazione quater delle cartelle

Si riapre la finestra della rottamazione quater ma solo per quei contribuenti che avevano già aderito e che poi sono decaduti perché non hanno effettuato regolarmente i pagamenti delle rate. Gli interessati avrebbero tempo fino al 30 aprile 2025 per fare una nuova dichiarazione di adesione. Le somme dovute potranno essere versate, con una maggiorazione del 2% annuo, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure a rate, fino ad un massimo di dieci.

Concordato preventivo biennale

Non è entrata nel decreto invece lo slittamento della scadenza di due mesi, al 30 settembre 2025, per aderire al concordato preventivo per il biennio 2025-2026. La misura era contenuta nell'emendamento fiscale dei relatori che poi è stato ritirato. Il termine dunque, resterà fissato al 31 luglio 2025.

Stop alle multe per chi non si è vaccinato durante il Covid

È stato approvato l'emendamento che cancella definitivamente le multe per coloro che non si sono vaccinati durante l'emergenza Covid. Le sanzioni a carico di No Vax e di chi non ha adempiuto agli obblighi vaccinali sono state definitivamente interrotte, mentre quelle già irrogate sono state annullate.

La misura ha creato qualche attrito all'interno della maggioranza. "Cancellare le multe nei loro confronti è una decisione sbagliata e grave, un pessimo messaggio, cioè che le norme si possono non rispettare", ha commenta la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, di Forza Italia. Di parere opposto i parlamentari di FdI della commissione bicamerale Covid: "Fin dall'inizio di questa legislatura, ci siamo impegnati a chiudere quel drammatico periodo storico eliminando gli ultimi inutili strascichi di una gestione disastrosa".

Niente rinvio dell'obbligo polizze contro le calamità

È stato stralciato il rinvio dell'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali, che era stato disposto con la legge di bilancio 2024. Il termine quindi resta fissato al 31 marzo 2025, nonostante la richiesta bipartisan di un rinvio a giugno o a dicembre. Ora si attende il decreto attuativo che darà esecuzione alla misura.

Slitta la proroga sulla sugar tax

Il rinvio dell'entrata in vigore della sugar tax, la tassa sulle bevande edulcorate prevista dal primo luglio prossimo, resta fuori dal Milleproroghe. Il tema è "all'attenzione del governo", ha spiegato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e verrà affrontato in un altro provvedimento nei prossimi mesi.

Rinviata di due anni la consulta dei tifosi

La creazione della consulta dei tifosi nei Cda delle società sportive viene rinviata di due anni, tramite un emendamento di Forza Italia. L'entrata in vigore della norma che consente ai rappresentanti dei tifosi di entrare nelle società di calcio slitta dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027. La richiesta iniziale era di un ulteriore anno, ma dopo una mediazione è stata trovata la sintesi all'interno della maggioranza.

Sospeso per il 2025 l'obbligo dei bagnini maggiorenni

Per la stagione balneare 2025 viene sospeso il requisito della maggiore età richiesto per poter esercitare l'attività di bagnino. La sospensione è stata prevista "per garantire la continuità del servizio". Inoltre i brevetti "in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1 ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025".

Le novità sulle norme antincendio nelle scuole

Gli edifici scolastici avranno tre anni di tempo in più per adeguarsi alla normativa antincendio. Il termine per le scuole infatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.

Nuovi fondi per il Giubileo: saranno destinati al paese di Padre Pio

Visto il maggior flusso turistico legato al Giubileo, per sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini sono stati disposti nuovi fondi. In particolare, è stata autorizzata per il 2025 il rifinanziamento della spesa destinata al comune di Pietrelcina, il Paese natale di Padre Pio, per un totale 130mila. Un contributo equivalente verrà riconosciuto anche al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Rifinanziato fino al 2027 il Fondo povertà educativa dei minori

È stato prorogato per il triennio dal 2025 al 2027 il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il Fondo, la cui scadenza era fissata a fine 2024, rimarrà in vigore fino al 2027 e con risorse aggiuntive pari a 9 milioni di euro (3 milioni ogni anno).

Le misure per la prevenzione del tumore al seno

Per rafforzare la prevenzione e il contrasto allo sviluppo dei tumori al seno è stato stanziato un milione di euro per due anni, così suddiviso: 200mila euro per il 2025 e 800mila euro per il 2026. I soldi saranno destinate a progetti di sensibilizzazione e di rafforzamento dell'adesione delle campagne di screening regionale gratuito per le donne con un età compresa tra il 45 e i 50 anni e per quelle nella fascia 70-74 anni.