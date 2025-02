Milleproroghe, la Lega torna alla carica sul taser: ok a emendamento che lo estende a tutti i Comuni

video suggerito

A cura di Giulia Casula

La Lega torna alla carica sul taser, la pistola elettrica in grado di immobilizzare i muscoli del corpo di chi viene colpito e in dotazione al personale delle forze dell'ordine.

Con un emendamento al decreto Milleproroghe il Carroccio vuole allargare l'utilizzo del dispositivo da parte delle forze di polizia in tutti i Comuni italiani, inclusi quelli che hanno meno di 20mila abitanti.

La proposta di modifica al decreto, che si appresta a ricevere la fiducia al Senato, è stata approvata oggi in Commissione affari costituzionali a Palazzo Madama. Ad annunciarlo la capogruppo della Lega in Commissione, Daisy Pirovano.

"Approvato l'emendamento della Lega al dl Milleproroghe per estendere l'uso del taser in tutti i comuni", ha dichiarato la senatrice in una nota diffusa assieme ai colleghi di partito, Paolo Tosato e Nicoletta Spelgatti. "Una norma di buonsenso – ha affermato – per far sì che non solo nelle realtà metropolitane, ma anche nei comuni sotto i 20 mila abitanti, la Polizia Locale possa usufruire di questo importante strumento per la tutela dei cittadini ora non più solo in via sperimentale. Ringraziamo il nostro sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che per primo ha voluto la sperimentazione e, ascoltando i territori, si è impegnato per portare a casa questa norma di buonsenso. Per la Lega come sempre la sicurezza è una priorità", ha ricordato.

Inizialmente l'utilizzo del taser da parte degli agenti era consentito solamente nelle Città metropolitane, con più di 100mila abitanti, e nei capoluoghi di Provincia. Due anni fa, il governo Meloni ne aveva allargato l'uso anche ai Comuni con una popolazione superiore ai 20mila abitanti. Quelli più piccoli dunque, erano rimasti esclusi.

Quello della sicurezza è uno dei temi su cui il centrodestra ha puntato sin dall'inizio del governo Meloni. Già lo scorso anno la Lega aveva ottenuto l'ok a una proposta simile, contenuta all'interno del dl Milleproroghe 2024. In quel caso l'emendamento, sostenuto dal sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno Nicola Molteni e dal deputato Igor Iezzi, prevedeva l'estensione del taser in tutti i comuni italiani, con la possibilità per la polizia locale di usarlo anche nelle città con meno di 20mila abitanti. La novità disposta dal decreto consisteva in un allargamento in via sperimentale, che sarebbe durato fino alla fine dell'anno. Ora, nel 2025, la Lega ci riprova e torna a insistere sul taser (col benestare, evidentemente, dei suoi alleati, Fratelli d'Italia e Forza Italia).