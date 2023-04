Il presidente della Toscana Giani (del Pd) dice che apprezza la “logica del fare” di Salvini Il presidente Giani dice a un convegno, davanti a Salvini, di apprezzarne la “logica del fare”: “Ho visto un piglio che io sposo e mi piace”. Salvini non perde tempo e pubblica tutto suoi social: “Se lo dice anche un governatore del Pd allora stiamo lavorando bene”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un presidente di Regione del Partito Democratico e il leader della Lega, uniti dalla "logica del fare". I protagonisti sono Eugenio Giani e Matteo Salvini, ospiti a un convegno dell'Unione industriale pisana. Qui il governatore della Toscana si lancia in una sorta di elogio nei confronti del ministro delle Infrastrutture – che resta, in ogni caso, un avversario politico per il Pd – facendogli una serie di complimenti poi ripubblicati dallo stesso vicepresidente del Consiglio sui suoi social: "Lo dico al ministro Salvini con grande rispetto, perché io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare in cui io mi ritrovo", dice Giani.

"Sulla realtà lucchese con le indicazioni forti che ha dato per le assi stradali, sulla E78 che è il collegamento fra Siena e Grosseto, dove insieme stasera saremo a inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo – continua il presidente della Toscana – Ho visto un piglio che io sposo e mi piace, e quindi su questo sono davvero convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte".

Insomma, uno degli ormai pochissimi presidenti di Regione di centrosinistra – visto che ormai la destra ne governa la maggior parte – che fa un endorsement simile a Salvini non è sembrato vero allo stesso leader della Lega, che non ha perso tempo pubblicando l'estratto sui suoi social: "E se lo dice anche il governatore Pd della Toscana – scrive Salvini – vuol dire che stiamo lavorando bene. Avanti sulla strada della concretezza e del buonsenso".

Silenzio imbarazzato in casa Pd, mentre il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, attacca: "Non bastava lo sfrenato entusiasmo di Giani per la scelta del governo sul rigassificatore a Piombino – scrive il deputato di Verdi e Sinistra – Ora pure l'elogio, l'apprezzamento e la condivisione dell'azione di governo di Salvini. Sembra di essere su scherzi a parte".