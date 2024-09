video suggerito

Il premier britannico Keir Starmer incontra Meloni: "Voglio capire come ha fatto l'Italia a ridurre gli sbarchi" Il primo ministro britannico Keir Stamer è a Roma per incontrare Giorgia Meloni. Sul tavolo il dossier migranti. Il premier si è detto interessato all'approccio italiano, scatenando le critiche degli stessi laburisti e di alcune ong contrarie ai "piani sull'immigrazione dell'estrema destra italiana".

A cura di Giulia Casula

Il primo ministro britannico Keir Stamer è a Roma per incontrare Giorgia Meloni. Al centro del bilaterale il contrasto all'immigrazione illegale e il dossier migranti.

Sul tema, il premier inglese ha mostrato particolare interesse nei confronti dell'approccio italiano. "In Italia ci sono state delle riduzioni sui flussi di migranti irregolari, piuttosto drastiche. Quindi voglio capire come sia accaduto", ha dichiarato. "Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei Paesi da cui provengono le persone", ha proseguito sottolineando la necessità di "impedire" ai migranti "di intraprendere questi viaggi: abbiamo assistito a troppi decessi sia nel Mediterraneo che nella Manica".

A meno di ventiquattro ore dall'ultimo naufragio nella Manica che ha causato la morte di 8 persone, Starmer ha detto di essere "molto interessato conoscere come si sia svolto questo lavoro a monte, esaminando ovviamente altri schemi". Regno Unito e Italia sono "alleati molto stretti, ovviamente partner nel G7, partner nella Nato" e le loro relazioni sono "molto forti".

La distanza politica tra i due leader però resta. Non a caso, alcuni deputati laburisti hanno chiesto a Starmer di non avvallare la linea del governo Meloni sui migranti, giudicata ‘inquietante', e di evitare ‘altri flop' come il piano Ruanda, voluto dall'ex premier conservatore Rishi Sunak. "Non abbiamo appreso nulla dai fallimenti dei Tory? Sicurezza elevata e misure draconiane per le deportazioni non dissuadono le persone disperate dal cercare asilo e pongono il rischio di violazioni significative dei diritti umani", ha dichiarato la deputata Kim Johnson. "Dovremmo piuttosto concentrare i nostri sforzi sui gravi problemi del nostro sistema di asilo, ridurre l'arretrato di ricorsi, porre fine allo stop alla richiesta di fondi pubblici e alle restrizioni sul lavoro e sforzarci di attuare un sistema umano e giusto per i richiedenti asilo e i migranti", si legge sul Guardian.

Al momento, infatti, il governo laburista è alle prese con la ricerca di un'alternativa al piano di deportazione dei migranti in Ruanda, varato dai conservatori e poi eliminato da Starmer una volta arrivato a Downing Street.

Nonostante la ministra degli Interni Yvette Cooper abbia escluso l'ipotesi di adottare iniziative su modello degli accordi tra Italia e Albania, il premier ha dichiarato di voler lavorare insieme a Meloni sui migranti e discutere delle misure introdotte dall'Italia, inclusa dunque l'intesa Roma-Tirana.

Ma da alcune ong come Refugee Council e Amnesty International sono arrivate dure critiche nei confronti dell'apertura del primo ministro ai "piani sull'immigrazione illegale dell'estrema destra italiana".

Intanto, a Roma, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha accolto con entusiasmo la visita di Starmer. "Il Premier del Regno Unito ha fatto visita a Roma al National Coordination Center del Ministero dell’Interno, interessato a conoscere la strategia del Governo italiano nel contrasto all’immigrazione irregolare che ad oggi attesta un calo degli sbarchi di oltre il 65%", ha scritto su X il capo del Viminale.

"È stata l’occasione per far conoscere il nostro sistema di coordinamento dei controlli delle frontiere. È una grande soddisfazione l’interesse che ha mostrato il primo ministro britannico per il modello italiano e per tutte le iniziative che abbiamo sviluppato nei confronti dei Paesi di origine e di transito dei migranti", ha proseguito. "Questa visita – ha concluso – favorisce un ulteriore rafforzamento della collaborazione con il Regno Unito, un partner molto importante sia a livello bilaterale sia a livello internazionale".