Otto migranti sono morti in un naufragio mentre cercavano di attraversare la Manica Questa notte otto persone sono morte in un naufragio nel tentativo di raggiungere il Regno Unito attraverso la Manica. Secondo quanto riportano le autorità di Parigi, l'imbarcazione con a bordo circa 60 persone si sarebbe capovolta poco distante dalle coste francesi.

A cura di Giulia Casula

Immagine di repertorio

Nella notte di domenica otto persone sono morte in un naufragio nel tentativo di raggiungere il Regno Unito attraverso il canale della Manica.

Solo poco meno di due settimane fa, altri dodici migranti, tra cui sei bambini e una donna incinta, perdevano la vita nelle acque che separano la Francia dalla Gran Bretagna.

Secondo quanto riportano le autorità francesi, l'imbarcazione con a bordo circa 60 persone avrebbe chiamato i soccorsi attorno all'una di notte mentre si trovava a nord di Boulogne-sur-mer. Successivamente, il gommone sarebbe stato avvistato dalla guardia costiera vicino alle coste di Ambleteuse, dove si sarebbe capovolto poco distante dalla terraferma.

In tutto risulterebbero 53 i migranti soccorsi, tra cui cinque trasportati in ospedale e un neonato in ipotermia, mentre durante le ricerche in mare non sono state rinvenute altre persone.

Intanto, la procura di Boulogne-sur-mer ha aperto un'inchiesta, mentre il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha espresso il suo dispiacere per "un'ulteriore perdita di vite umane" nella Manica. Il titolare ha ribadito le intenzioni del governo di Keir Starmer, che proprio oggi incontrerà Giorgia Meloni a Roma per parlare di immigrazione, di collaborare con l'Ue per contrastare i trafficanti e scoraggiare le traversate illegali.

I due cercheranno di far fronte comune sul tema nonostante la distanza tra i laburisti guidati da Starmer e Fratelli d'Italia. Dal suo insediamento, il primo ministro britannico ha annunciato di voler avviare "una nuova era di applicazione delle norme internazionali per smantellare queste reti, proteggere le nostre coste e portare ordine nel sistema di asilo. Basta con gli stratagemmi", ha dichiarato in riferimento al piano Ruanda, varato dal precedente governo Sunak, per trasferire i richiedenti asilo nel Paese africano.

Negli ultimi giorni comunque, sono stati parecchi i tentativi di raggiungere l'Inghilterra attraverso il Canale. Secondo i dati riferiti dall'Home Office, solamente nella giornata di sabato 801 persone si sono messe in mare verso le coste inglesi, mentre tra venerdì e sabato sono stati 200 i migranti soccorsi, a bordo di quattro diverse imbarcazioni, da parte delle autorità francesi.

Dopo l'ultimo naufragio sale a 45 il numero delle vittime nella Manica quest'anno, ovvero il dato più alto dal 2021 secondo quanto riporta l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM). Solo nel 2024 inoltre, più di 23mila migranti hanno tentato di attraversare il Canale, ha riferito Amnesty International.