Il modello 730 precompilato 2025 arriva il 30 aprile, cosa sapere per la dichiarazione dei redditi Irpef Il 30 aprile 2025 diventa disponibile il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi Irpef. Lo si potrà modificare e inviare dal 15 maggio e entro il 30 settembre. Anche quest'anno è possibile usare la dichiarazione semplificata, con alcune novità.

A cura di Luca Pons

Manca poco all'arrivo delle dichiarazioni precompilate per il 730, con cui avrà il via la ‘stagione' della dichiarazione dei redditi. Nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile saranno resi disponibili i modelli 730 precompilati, sia in versione ordinaria che semplificata, sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Come in passato, questi conterranno già numerose informazioni: tutti i dati che il Fisco ha già, perché li ha ottenuti direttamente o perché li ha ricevuti dai datori di lavoro, dagli scontrini delle farmacie e così via. Le tempistiche per l'Irpef poi sono chiare: dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare le dichiarazioni; la scadenza per farlo sarà il 30 settembre. La data ultima invece è il 31 ottobre per chi compila il modello Redditi.

Le novità sulla dichiarazione semplificata 730

Confermata quest'anno la modalità del modello 730 semplificato. Questo non ha nessuna differenza per quanto riguarda l'efficacia della dichiarazione, ma è diverso dal modello ordinario perché non è organizzato con i classici quadri, righi e codici. Al loro posto, il contribuente si trova davanti una modalità più semplice (appunto), con linguaggio più chiaro e con un'interfaccia piuttosto intuitiva. Si può scegliere di modificare i dati nelle sezioni "casa" (affitti, mutui…), "famiglia" (coniuge, persone a carico…), "spese sostenute" e così via, in un modo più facile da navigare rispetto al modello ordinario. E poi si può inviare direttamente la dichiarazione al Fisco per confermare il tutto. Quei dati vengono automaticamente inseriti nelle ‘vecchie' griglie.

Ci sono alcune novità tecniche. Ad esempio, le persone che non hanno partita Iva ma hanno dei redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva potranno comunque usare la dichiarazione semplificata: vale anche per le entrate da investimenti in criptovalute. In più, gli eredi potranno affidare a tutori, genitori o amministratori di sostegno la compilazione della dichiarazione, mentre prima dovevano farlo personalmente.

Come vedere e compilare il modello 730 2025

Per visualizzare i proprio modello 730 precompilato basterà accedere all'area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando Spid o Carta d'identità elettronica. Se il contribuente ha i requisiti per il 730, questo sarà disponibile. Si potrà decidere se si vuole vedere il modello ordinario oppure quello semplificato.

Poi, sempre dal sito, sarà possibile apportare eventuali modifiche e completare la procedura inviando la dichiarazione al Fisco. Lo si potrà fare in prima persona, oppure scegliere di delegare un'altra persona. Anche la delega si può effettuare direttamente dal sito. Naturalmente, è sempre possibile rivolgersi a un Caf per richiedere assistenza.

Se il modello viene inviato senza fare alcuna modifica, l'Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli, dato che le informazioni sono quelle che erano già inserite. Se invece si fanno dei cambiamenti, le verifiche saranno limitate solamente alle aggiunte o alle cose che sono state tolte.

Le scadenze per la dichiarazione dei redditi

La dichiarazione precompilata dei redditi, con il modello 730 ordinario oppure semplificato, sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Per le prime due settimane non ci sarà la possibilità di apportare modifiche al modello, né di inviarlo. Lo si potrà fare dal 15 maggio in avanti. Da quel momento i contribuenti potranno iniziare a completare le loro dichiarazioni. La scadenza per farlo è fissata dopo l'estate, al 30 settembre 2025.