Il ministero dell’Economia dà il via libera a Lufthansa, iniziano le trattative su ITA Airways “Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti”, ha fatto sapere il ministero dell’Economia, dopo aver annunciato di aver firmato un memorandum con Lufthansa per l’acquisizione di una quota di minoranza di ITA.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministero dell'Economia ha firmato una lettera di intenti con Lufthansa, aprendo ufficialmente le trattative affinché il colosso tedesco acquisti una quota di minoranza di ITA Airways, ex Alitalia. "Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti, non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso", ha fatto sapere il Mef in una nota.

Dalla Germania un'offerta era arrivata alcune settimane fa. La compagnia di bandiera tedesca si era detta interessata a comprare una quota di minoranza, di circa il 35% o 40% di Italia Trasporto Aereo Spa, cioè ITA Airways. Al momento la società italiana è di totale proprietà del ministero dell'Economia e ha chiuso l'ultimo anno con un buco di 460 milioni di euro, nonostante le iniezioni di liquidità da parte delle casse statali.

Le operazioni per le trattative potrebbero durare diverse settimane. In un primo momento Lufthansa potrebbe acquistare solo una quota di minoranza, ma non è detto che in futuro la compagnia tedesca non decida di investire maggiormente nella controparte italiana.

Lufthansa nel 2019 registrava un totale di bilancio di oltre 42 miliardi di euro e può contare su una flotta di quasi trecento aerei, contro i 68 che quest'anno sono a disposizione di ITA. Dopo la retromarcia di altri possibili acquirenti, come Air France, Lufthansa era rimasta l'unica società interessata a ITA. Non è ancora chiaro con che capitale entrerebbe inizialmente, ma la stampa parla di circa 300 milioni di euro.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva già spiegato nei giorni scorsi che a breve sarebbe iniziata "una fase di negoziato rispetto a quelle che sono le richieste del governo italiano e quelle che sono i progetti imprenditoriali di Lufthansa", sottolineando che "se i due progetti saranno coerenti potrebbe nascere una realtà molto importante, a beneficio anche dell’economia italiana".