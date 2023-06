Il governo vuole detassare le tredicesime dei lavoratori dipendenti, cosa cambia e quanto aumentano Il governo ha presentato un emendamento alla delega fiscale per detassare le tredicesime dei lavoratori dipendenti, bloccando però la flat tax incrementale promessa in campagna elettorale.

A cura di Tommaso Coluzzi

Niente flat tax incrementale, arriva la detassazione delle tredicesime. Il governo fa un passo indietro su una sua proposta da campagna elettorale – inserita nella delega fiscale – e cambia in corsa: con un emendamento presentato alla Camera sulla riforma del fisco, l'esecutivo sposta i fondi sulla riduzione delle tasse sulla tredicesima mensilità per tutti i lavoratori dipendenti, con un aumento ancora da quantificare nello specifico, ma che ovviamente varierà a seconda del reddito.

Nel testo dell'emendamento, viene prevista al sostituzione del comma della delega fiscale che riguardava la flat tax incrementale con il seguente periodo:

L'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima.

Per quanto riguarda il regime incrementale, invece, resta ferma la "complessiva valutazione, anche a fini prospettici". Insomma, la tassa piatta sugli aumenti resta in cantiere, ma viene rimandata a data da destinarsi, probabilmente alla prossima legge di Bilancio.

La tassazione sulla tredicesima, sui premi di produttività e sugli straordinari, perciò, dovrebbero prevedere un regime di tassazione del 15%. Parliamo ovviamente dell'Irpef, che per i lavoratori dipendenti è proporzionale a seconda dei diversi scaglioni: si parte dal 23% per chi è sotto ai 15mila euro di reddito, passando al 25% per chi guadagna tra i 15mila e i 28mila euro l'anno; poi il 35% tra i 28mila e i 50mila e il 43% oltre i 50mila. La tredicesima mensilità dovrebbe essere tassata con l'imposta piatta, appunto al 15%. L'aumento sarà perciò più elevato al crescere del reddito.