I partiti che hanno ricevuto più fondi dal 2×1000: Pd sempre primo, Fratelli d’Italia supera la Lega Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la lista delle donazioni destinate ai partiti con il 2×1000. Il Partito Democratico è sempre primo, seguito da Fratelli d’Italia che supera la Lega. Oltre 18 i milioni donati, quasi 7 vanno ai dem.

A cura di Tommaso Coluzzi

Più di 18 milioni e mezzo di euro sono stati donati dagli italiani ai partiti politici attraverso il 2×1000. Ad aver ricevuto più fondi di tutti, quasi la metà del totale, è il Partito Democratico, seguito – anche se a netta distanza – da Fratelli d'Italia e Lega. La lista completa è consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze, che riporta una per una le singole associazioni a cui è stata destinata la donazione dai 1.360.520 italiani che hanno scelto di farla. I dem, dicevamo, sono in testa: il Pd ha convinto 464.074 cittadini, il 34,11% del totale, raccogliendo quasi 7 milioni di euro, precisamente 6.907.837. Il dato, però, è in calo rispetto all'anno scorso, quando aveva ricevuto circa mezzo milione in più.

Subito dopo i dem di Letta c'è Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha convinto 209.070 cittadini – il 15,37% del totale – a donare il 2×1000, incassando 2.697.915 euro. Si tratta di un record positivo, tra l'altro, rispetto allo scorso anno, con un guadagno di circa mezzo milione, praticamente tanto quanto perde la Lega. Il Carroccio di Salvini è terzo nella speciale classifica delle donazioni ricevute: 162.000 italiani hanno scelto di destinargli il proprio 2×1000, l'11,91% del totale, con 1.822.937 euro raccolti.

A seguire, seppur staccati nettamente in termini di cifre assolute, troviamo Azione e Italia Viva. Il partito di Carlo Calenda ha ricevuto 882.093 euro, poco più degli 807.964 ottenuti dal partito di Matteo Renzi. Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista del ministro Speranza ottiene 699.963 euro, seguito dal Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea che invece riceve 574.499 euro, praticamente tanto quanto la Federazione dei Verdi, che prende 574.353 euro. E ancora: il Movimento politico Forza Italia di Silvio Berlusconi ottiene 563.518 euro e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni 504.166 euro. Alla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania vanno 485.090 euro, a Più Europa 403.515 euro. Da segnalare anche i 270.915 euro destinati ai Radicali Italiani, i 205.266 che vanno a Possibile e i 149.388 euro al Partito Socialista Italiano. Resta fuori il Movimento 5 Stelle, che con una svolta storica aveva deciso di accedere ai fondi. Il motivo è burocratico: l'iscrizione al registro dei partiti.