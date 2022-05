Giorgio Napolitano è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani: decorso regolare Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani dopo l’operazione subita dieci giorni fa all’addome.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato dimesso questa mattina dal reparto di chirurgia generale e trapianti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Dall'azienda sanitaria fanno sapere che il decorso post operatorio è stato regolare. Napolitano – spiegano sempre dall'istituto – continuerà la terapia riabilitativa dopo l'operazione in un ambiente dedicato. "A nome mio personale e dell'istituto al Presidente i migliori auguri di pronta guarigione", ha detto il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia.

Il Presidente emerito, che compirà 97 anni tra un mese, era stato operato all'addome lo scorso 21 maggio. A capo dell'equipe che ha eseguito l'intervento c'era il professor Giuseppe Maria Ettorre, uno dei massimi esperti di chirurgia oncologica. Subito dopo lo stesso intervento il professore aveva commentato: "Il Presidente ha tempra e coraggio da vendere, le condizioni sono compatibili con quelle di un paziente della sua età". Si trattava, in ogni caso, di un intervento programmato. Il decorso post operatorio, infatti, è stato perfettamente rispettato, tanto che il Presidente è stato – appunto – dimesso proprio questa mattina.

Nato nel 1925, Giorgio Napolitano è stato eletto due volte Presidente della Repubblica. La prima nel 2006 e la seconda – per la prima volta un doppio mandato nella storia dei Capi dello Stato della Repubblica italiana – nel 2013. Poi nel 2015 si era fatto da parte, dopo aver accettato il secondo mandato nonostante la sua reticenza. Da allora è senatore a vita, come di diritto per tutti i Presidenti della Repubblica. Quello del 21 maggio scorso non è il primo intervento chirurgico subito da Napolitano dalla fine della sua Presidenza: già nell'aprile del 2018 era stato ricoverato d'urgenza al San Camillo di Roma per un intervento all'aorta.