Giorgio Napolitano è stato operato allo Spallanzani ed è in prognosi riservata

Giorgio Napolitano è stato sottoposto a un'operazione chirurgica e attualmente è in prognosi riservata. A diffondere la notizia è stato l'Istituto Spallanzani, dove si trova al momento: "Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall'equipe del Professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell'Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani – spiegano in una nota – L'intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito". Nella stessa nota diffusa dall'ospedale specializzato nel trattamento delle malattie infettive, attualmente il Presidente emerito si trova "ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'Inmi Spallanzani". Per quanto riguarda le condizioni del senatore a vita, Napolitano "è sveglio con quadro clinico stazionario – spiegano ancora – La prognosi resta riservata".

Napolitano è stato eletto Presidente della Repubblica per due volte, prima nel 2006 e poi nel 2013. È stato il primo caso di doppio mandato. Attualmente ha 96 anni ed è senatore a vita come spetta di diritto ai capi dello Stato. Non si conoscono le motivazioni di salute che lo hanno portato all'intervento allo Spallanzani.