Giorgia Meloni ricompare in video dopo l'estate: "Richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi" La presidente del Consiglio ironizza sugli ultimi giorni, in cui non è stata rintracciabile da nessuno: "Sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi", ha detto. Per poi criticare chi ha definito la sua estate politicamente "difficile".

A cura di Luca Pons

"Eccomi qua, sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi". Con questa nota sarcastica si è aperto il primo video postato sui social da Giorgia Meloni dopo la pausa estiva (l'ultimo era stato un punto stampa, il 1° agosto, in occasione delle Olimpiadi e della polemica su Imane Khelif). Nella sua ricomparsa pubblica, la presidente del Consiglio ha attaccato indirettamente chi aveva criticato la sua ‘scomparsa' negli ultimi giorni.

Dal 22 agosto in poi, infatti, la premier era stata irrintracciabile per un po'. La cosa era stata notata dai giornali e non solo. È molto insolito, infatti, che una capo di governo sparisca senza che il pubblico abbia idea di dove si trovi. Gli spostamenti dei leader mondiali, per trasparenza, vengono comunicati se non altro dai rispettivi uffici stampa. Non si parla di singole visite al ristorante o di fatti personali e privati, ma semplicemente di far sapere in quale città, per esempio, si trova la persona che è alla guida del governo italiano.

Anche un senatore, Enrico Borghi di Italia viva, aveva chiesto "di sapere se la presidente del Consiglio è in territorio italiano o no e nel caso se abbia affidato ad altro ministro le sue deleghe". La risposta era arrivata con un comunicato ‘ironico' che recitava: "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Italia e ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale, ma questo non significa che debba comunicare pubblicamente in dettaglio i propri spostamenti, quasi si trovasse in regime di libertà vigilata o fosse un concorrente del Grande Fratello".

Fatto sta che Meloni, una volta tornata a Palazzo Chigi, ha ripreso con una comunicazione sarcastica. Poi ha detto di aver avuto "la possibilità di riposare un po', di ricaricare le batterie, di passare ovviamente del tempo con mia figlia". Ed è tornata a criticare chi, in queste settimane, ha parlato di una estate politicamente difficile per lei, alle prese con la manovra e le richieste degli alleati della maggioranza, ma anche con le pressioni di Forza Italia sullo Ius scholae e su altri temi, come le elezioni regionali dei prossimi mesi.

"Sono consapevole di essere una persona fortunata. In quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito la ‘difficile estate della Meloni', so che invece le estate difficili sono quelle di altri. Ad esempio di chi le vacanze non ha potuto farle", ha detto. Per poi concludere con una comunicazione agli italiani: "Farò buon uso di questa energia che ho potuto mettere da parte in questi giorni, anche se non ho chiaramente mai smesso di fare il mio lavoro, seguire quello che accadeva, essere attenta alle mie responsabilità". Ora, ha concluso, "sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione".