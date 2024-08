video suggerito

Perché tutti si stanno chiedendo dove sia finita Giorgia Meloni Da quando, in piena notte tra il 21 e il 22 agosto, ha lasciato la masseria dove ha trascorso dieci giorni di vacanze blindatissime in Puglia, la stampa non ha idea di dove si trovi Giorgia Meloni. Dove è finita la presidente del Consiglio?

A cura di Annalisa Girardi

Un presidente del Consiglio può sparire completamente dai radar? Tecnicamente sì, ma di solito non succede che una delle principali autorità del Paese faccia perdere completamente le sue tracce. È quello che da circa 36 ore sta però accadendo con Giorgia Meloni. Nella notte tra il 21 e il 22 agosto, diverse ore prima dell'alba, ha lasciato il resort pugliese dove aveva trascorso i dieci giorni precedenti: all'una del mattino, con il buio fitto, un corteo di auto blu se n'è andato dalla masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica, e tutto il sistema della sicurezza – tra la scorta presidenziali, carabinieri e Digos – è stato smantellato.

Dove fosse diretta la premier, però, non è dato saperlo. Non solo le vacanze sono state blindate, con pochissime persone che hanno avuto accesso alla masseria e praticamente nessun contatto con l'esterno (mentre l'ex compagno Andrea Giambruno e il cognato – nonché suo ministro – Francesco Lollobrigida siano stati avvistati più volte a fare un giro in bici nelle campagne), ma anche sulla ripartenza il grande pubblico è stato tenuto all'oscuro di tutto.

A testimonianza degli ultimi dieci giorni ci sono solo due foto pubblicate sui social. Una dalla stessa Meloni, che il giorno di Ferragosto ha condiviso uno scatto che la ritraeva a giocare in piscina con la figlia, e un'altra quella condivisa dall'imprenditore Giuseppe Santoro, titolare di un'azienda di prodotti tipici, che l'ha omaggiata regalandole un capocollo.

Ma dov'è Giorgia Meloni adesso?

Diversi giornali si stanno facendo questa domanda, senza ricevere però alcuna risposta. Dall'ufficio stampa è silenzio totale, non viene condiviso nessun dettaglio. E allora iniziano a circolare le ipotesi: che abbia raggiunto la sorella Arianna in Sardegna, dove alloggerebbe da un paio di giorni insieme alle figlie? O che sia diretta invece al Meeting di Rimini per una visita a sorpresa?

O ancora, forse è rientrata a Roma e si trova banalmente a casa sua: ma sarebbe stato comunicato, non ci sarebbe tutto questo alone di segretezza. Potrebbe essere in qualche altra località turistica, tanto in Italia come all'estero, ma sembra strano che non sia stata incrociata da nessuno, che non ci sia nemmeno una foto sui social a testimoniarlo.

Ciò che è certo è che normalmente un presidente del Consiglio non fa perdere totalmente le sue tracce. Ci può essere riservatezza, come è giusto e normale che sia, sugli incontri che non riguardano la politica o su qualche gita fuori porta in giornata: ma stiamo comunque parlando della persona alla guida del governo, di cui normalmente vengono condivise attività e spostamenti alla stampa.

"Leggiamo sui siti dei più importanti quotidiani nazionali che la Presidente del Consiglio dei Ministri è irreperibile da 36 ore. Ci sembra impossibile che ciò corrisponda al vero. Chiediamo al Governo di confermare o smentire. E chiediamo di sapere se la Presidente del Consiglio è in territorio italiano o no e nel caso se abbia affidato ad altro ministro le sue deleghe", ha commentato su X il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi.

Il prossimo appuntamento in programma a Roma è previsto per il 30 agosto, quando la presidente del Consiglio incontrerà Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto sulla Manovra e sui prossimi impegni del governo. È mai possibile che fino a quel momento non si comunichi dove è finita Giorgia Meloni?