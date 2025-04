video suggerito

Da sola o con l'Europa? I dilemmi di Giorgia Meloni sui dazi: la nuova puntata di "A microfoni spenti" "A microfoni spenti" è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. In questa puntata parliamo delle conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump e della strategia di Giorgia Meloni per limitare i danni sull'economia italiana.

A cura di Marco Billeci

È online il nuovo episodio di "A microfoni spenti", il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta la politica italiana ai tempi di Giorgia Meloni. L'appuntamento è per ogni sabato alle ore 13.00 e la voce è quella del nostro reporter, Marco Billeci, che vi porterà dentro e attorno ai palazzi del potere per svelare gli intrighi e le strategie che prendono piede quando i microfoni, appunto, si spengono.

Per tre mesi questo sarà un contenuto gratuito e accessibile a tutti, ma poi diventerà riservato ai nostri abbonati:

"A microfoni spenti" si ascolta direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio

Questa settimana parliamo delle ripercussioni sulla politica italiana dei dazi al 20 percento che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di voler introdurre sulle merci in arrivo dall'Europa.

Racconteremo qual è stata la reazione di Giorgia Meloni e quali sono le diverse idee dentro la maggioranza di governo sulle strategie per arginare i danni per l'economia del nostro Paese.

Vedremo poi quali sono le scelte e gli ostacoli che la premier si troverà davanti su questo tema nelle prossime settimane in Italia e in Europa e come potrebbe decidere di affrontarli.

