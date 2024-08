video suggerito

Cos'è lo Ius Scholae per la cittadinanza italiana, chi è a favore e chi contrario tra i partiti Tra le riforme della cittadinanza, la più discussa in questo momento è il cosiddetto Ius scholae, per far diventare cittadino italiano chi ha completato un ciclo di studi in Italia. Il motivo è che da Forza Italia e Antonio Tajani è arrivata un'apertura, mentre Lega e FdI sono decisamente contrari.

A cura di Luca Pons

Nella maggioranza si avvicina una possibile spaccatura: quella sulla riforma della legge per la cittadinanza. Lo Ius scholae è una proposta per cambiare la norma in vigore, che risale al 1992 e fa sì che possa essere cittadino chi ha almeno un genitore italiano: il cosiddetto Ius sanguinis. Oggi, chi nasce in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo una volta diventato maggiorenne, se per diciotto anni ha risieduto in Italia senza interruzioni. Il motivo per cui lo Ius scholae è la riforma più discussa in questi giorni è che a sostenerla non c'è solo l'opposizione: anche Forza Italia si è detta favorevole, scatenando la reazione di Lega e Fratelli d'Italia.

Cosa prevede lo Ius Scholae e cosa cambierebbe rispetto a oggi

Lo Ius scholae, in linea generale, è il principio per cui può diventare cittadino italiano chiunque abbia completato almeno un ciclo di studi in Italia. I dettagli poi variano a seconda delle proposte di legge specifiche. In particolare, un ddl del Pd a prima firma di Paolo Ciani prevede che possono diventare cittadini i bambini che risiedono in Italia e fanno tutte le elementari qui. Per chi arriva dopo i 12 anni, invece, è necessario raggiungere il diploma di scuola superiore.

Vale la pena di ricordare che lo Ius scholae è più stringente di un'altra riforma richiesta dal Pd, quella dello Ius soli. Questa infatti permetterebbe di ottenere la cittadinanza italiana a chiunque nasca in Italia, con pochi requisiti aggiuntivi. I dem sostengono ancora questa proposta, ma sia il Movimento 5 stelle che Forza Italia si sono detti contrari.

Qual è la posizione di Forza Italia

Come detto, di Ius scholae si parla così tanto proprio perché da parte del partito di Antonio Tajani è arrivata un'apertura a discutere sul tema: "È quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Il mondo cambia e continua a cambiare, svegliamoci. Non c’è stata nessuna trasformazione di FI, lo Ius scholae lo voleva già Berlusconi", ha affermato il vicepremier a Repubblica.

La posizione di Forza Italia ha portato le opposizioni a pensare che la riforma si possa fare davvero. Tajani ha comunque chiarito: "Nessun inciucio col Pd, nessun tradimento. Ma se il Pd si dice d’accordo con me, non posso essere io a cambiare idea".

Le critiche di Lega e FdI a Tajani

In FI, la linea di Tajani ha riscosso approvazione. Dagli alleati del centrodestra, invece, è arrivato lo stop. La riforma della cittadinanza "non è una priorità, non è nell'agenda di governo. Legge che funziona non si cambia", ha dichiarato Matteo Salvini, per poi chiosare: "Penso di escludere che Forza Italia voti col Pd e con i 5 Stelle su temi legati all'immigrazione".

Il leghista Stefano Candiani ha chiuso: "Ius scholae o Ius soli poco cambia. Se una questione non è negli accordi di maggioranza, non è che si è liberi di votare contro la propria maggioranza, come sostegno alcuni in Forza Italia". Per Fratelli d'Italia, il deputato Francesco Filini ha commentato: "Non è nel programma del centrodestra, quindi non portiamo avanti il programma della sinistra", mentre il senatore Raffaele Speranzon ha ricordato la proposta leghista per eliminare il limite dei due mandati ai presidenti di Regione: "Non era nel programma del centrodestra ma una volta che abbiamo letto la proposta, abbiamo detto la nostra. Qui aspettiamo una proposta di legge".

A queste critiche ha risposto lo stesso Tajani: "Verissimo, non è nel programma, ma nei programmi di governo non sempre c’è tutto, si possono arricchire". Poi ha chiarito: "Non è la nostra priorità, che sono altre: l’economia e l’emergenza carceri. E però non siamo un partito unico, ognuno ha le sue idee".

La linea dell'opposizione

Fino alla riapertura del Parlamento, nei primi giorni di settembre, le posizioni dei partiti sono destinate a restare solamente sulla carta. Oltre a Forza Italia, tutti gli schieramenti di opposizione si sono detti favorevoli allo Ius scholae. Con questi numeri, una proposta di legge potrebbe effettivamente passare. Ma resta da vedere se al momento del voto FI rischierà davvero di aprire una spaccatura nella maggioranza. O se invece il tema della cittadinanza sarà usato come ‘pedina di scambio' con il resto del centrodestra, per ottenere più spazio su altri dossier.

Alla Camera attualmente è depositata una proposta del Pd, a prima firma di Paolo Ciani. Questa include anche lo Ius scholae, e potrebbe essere uno dei testi di partenza per il dibattito. Nel frattempo, è possibile che le opposizioni presentino una mozione alla Camera chiedendo al governo di intervenire: così si porterebbe subito la questione a un voto, anche se senza effetti concreti, e si obbligherebbe FI a prendere posizione. Si potrà lavorare insieme "se non è una boutade agostana e se loro fanno sul serio", ha affermato il senatore del Pd Alessandro Alfieri.