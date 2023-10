Gasparri (FI): “Taglio canone Rai compensato con altre tasse, si poteva dire la verità agli italiani” Il taglio del canone Rai da 90 a 70 euro nel 2024 porterà a una perdita da 440 milioni di euro per la tv pubblica, ma lo Stato la compenserà con la fiscalità generale. Secondo Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è stata una mossa fatta “per raccontarla agli amici al bar”, senza effetti concreti: “Si poteva anche forse dire la verità agli italiani”.

A cura di Luca Pons

Il taglio del canone Rai per il 2024, in pratica, non cambierà quasi nulla per i cittadini. La mossa del governo è stata "una cosa così per raccontarla agli amici al bar", perché le entrate tolte alla Rai saranno compensate con le altre tasse pagate dai cittadini italiani, a cui forse bisognava "dire la verità". Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ad alcuni cronisti davanti a Palazzo Madama.

Nella conferenza stampa che ha annunciato la manovra per il 2024, gli esponenti del governo Meloni hanno anche fatto sapere che ci sarà un taglio del canone Rai l'anno prossimo. Anche se non sono stati dati tutti i dettagli, Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giorgetti hanno spiegato: "L'importo scende da 90 a 70 euro, quindi in bolletta passa da 20 a 15 euro". Non si parla quindi di togliere la somma dalla bolletta della luce, ma di ridurre il pagamento.

Giorgetti ha detto che è "l'inizio di un intervento", e non è un segreto che la Lega vorrebbe azzerare il pagamento per la televisione pubblica. Tuttavia, Gasparri ha sottolineato che quello approvato dal governo non sarà un vero e proprio taglio per la Rai: la riduzione del canone porterà a una perdita da 440 milioni di euro, ma poi lo Stato interverrà compensando con fondi aggiuntivi per 420 milioni di euro. Fondi pagati, ovviamente, con le tasse dei contribuenti.

Per questo, Gasparri ha commentato: "La storia del canone della Rai…si riduce da 90 a 70, poi la fiscalità generale dà 420 milioni alla Rai. La Rai avrà gli stessi soldi di prima". La riduzione sarà effettivamente di 20 milioni di euro, molto più ridotta di quanto si fosse pensato inizialmente. "È stata fatta, così…una cosa per raccontarla agli amici al bar. Il canone resta come prima, perché i cittadini pagheranno venti euro in meno e poi si prendono dal monte tasse 420 milioni. Si poteva anche forse dire la verità agli italiani".