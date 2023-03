Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle crollano nei sondaggi politici, vola il Pd di Schlein L’ultima Supermedia dei sondaggi politici segna il crollo di Fratelli d’Italia e la rimonta del Pd targato Schlein. La distanza resta lunga, ma torna a dieci punti. Malissimo il Movimento 5 Stelle, risale la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è sempre avanti, ma sempre in calo, e il Partito Democratico accorcia nettamente la distanza in un paio di settimane recuperando – in tutto – tre punti totali. Il quadro dei sondaggi politici di questa settimana, disegnato dalla Supermedia di Agi e Youtrend, che tiene conto delle rilevazioni dei principali istituti demoscopici, è molto chiaro. Il partito di Giorgia Meloni è ancora nettamente in testa nelle intenzioni di voto, grazie al vantaggio accumulato negli scorsi mesi, ma subisce un colpo molto duro e vede i dem riavvicinarsi a esattamente dieci punti di distanza. Certo, è ancora un abisso – soprattutto se confrontato con il testa a testa estivo prima delle elezioni di settembre – ma anche un campanello di allarme per Meloni. Vediamo tutte le percentuali nel dettaglio.

Fratelli d'Italia domina ma crolla, il Pd in rimonta

In testa nei sondaggi politici c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con un 29,2% di media frutto però di un calo netto dell'1,2%. Di contro, il Partito Democratico rinato sotto la guida di Elly Schlein torna a essere stabilmente la seconda forza del Paese e soprattutto la prima di opposizione: più 2,0% e risale al 19,2%. Ora sono esattamente dieci i punti percentuali che dividono i due partiti. Completa il podio delle intenzioni di voto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che però continua a perdere punti, principalmente in favore dei dem: meno 1,1% e scivola al 15,9%.

Bene Lega e Terzo polo, calano Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini, intanto, risale e punta a tornare in doppia cifra. Per ora il Carroccio si ferma al 9,2% con un più 0,4%. A seguire c'è il Terzo polo di Azione e Italia Viva, con Carlo Calenda e Matteo Renzi che segnano un più 0,4% che vale il 7,6%. Cala dello 0,1% Forza Italia di Silvio Berlusconi, passando al 6,9%. Male Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,3% e scivolano al 3,0%. Cala anche +Europa, meno 0,1% al 2,3%. Sale, invece, Italexit: più 0,3% e torna al 2,2%. Chiudono Unione Popolare all'1,5% (meno 0,2%) e Noi Moderati all'1,1% (più 0,1%).