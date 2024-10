video suggerito

Sondaggi politici, quali partiti vanno meglio e quali crollano dopo due anni di governo Meloni Rispetto a due anni fa, Fratelli d'Italia e Pd sono in crescita nei sondaggi politici, come Alleanza Verdi-Sinistra. In calo invece Italia viva e Azione, ma soprattutto il Movimento 5 stelle. La premier Meloni ha mantenuto un gradimento stabile, seguita da Antonio Tajani ed Elly Schlein tra i leader più apprezzati.

A cura di Luca Pons

Nei due anni trascorsi dall'inizio del governo Meloni (entrato ufficialmente in carica il 22 ottobre 2022), Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito nel Paese con poca concorrenza. La sua leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha mantenuto un gradimento praticamente identico, ed è ancora la figura più apprezzata tra i leader di partito. In questo periodo è cresciuto molto il Partito democratico, e lo stesso ha fatto Alleanza Verdi-Sinistra. È calato, invece, il Movimento 5 stelle. Sono i risultati dell'analisi di Vis Factor con Emg per Adnkronos, che tiene in conto non solo i sondaggi ma anche la sfera dei social.

Fratelli d'Italia e Pd in crescita, male Lega e M5s

Iniziando dai partiti, Fratelli d'Italia è al 28,8% dei consensi, diversi punti in più rispetto a quelli ottenuti alle elezioni del 2022. A seguire c'è il Partito democratico di Elly Schlein con il 22,6%: anche in questo caso si parla di un risultato migliore rispetto alle scorse elezioni, a conferma della crescita negli ultimi due anni, iniziata soprattutto con il cambio di segreteria.

Chi è decisamente sceso nei gradimenti è il Movimento 5 stelle, che risulta al 12,3%. Va detto che il M5s di Conte paga il prezzo del risultato deludente alle elezioni europee, e da allora (giugno) ha recuperato oltre due punti nei sondaggi. Resta da vedere se il Movimento resterà ridimensionato, o se i prossimi appuntamenti elettorali lo porteranno a crescere nuovamente.

Nel centrodestra si registra anche la crescita di Forza Italia, al 9,2%, e il calo della Lega all'8,2%. La distanza tra i due schieramenti, che alle elezioni europee era stata piuttosto ridotta anche grazie all'altissimo numero di preferenze ottenute dal generale Vannacci, sembra adesso essersi allargata ancora una volta. E il Carroccio di Matteo Salvini sembrerebbe essere ormai il terzo partito del centrodestra, nei gradimenti.

Ottimo il risultato di Alleanza Verdi-Sinistra, salito al 6,4%, con un effetto simile e contrario a quello del M5s: la grande quantità di voti ottenuta alle europee, anche grazie a candidati con forte visibilità, hanno portato il partito di Bonelli e Fratoianni a quasi raddoppiare le sue preferenze rispetto a due anni fa. Infine, si registra il calo di quello che nel 2022 era il Terzo polo: Italia viva di Matteo Renzi è al 2,5%, mentre Azione di Carlo Calenda al 2,4%.

Chi sono i leader e i ministri più apprezzati dagli italiani

Nella rilevazione c'è anche il gradimento di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio: è al 46,1%, mentre a ottobre 2023 era al 46,9%. Con un calo di meno di un punto in un anno, si può parlare di gradimento costante da parte degli elettori, che insieme alla crescita di FdI può rassicurare la premier.

Peraltro Meloni è anche la prima tra i leader di partito più gradita, con il 39,3%. A seguire c'è il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con il 33,6%, e poi Elly Schlein con il 30,9%. La leader dem ha superato Giuseppe Conte, al 29,7%. La top cinque è chiusa da Matteo Salvini con il 26,5%, a oltre dieci punti di distanza da Meloni.

Tajani risulta essere il più apprezzato tra i ministri, invece. Al secondo posto si piazza il ministro della Difesa Guido Crosetto (32,7%). Poi quello delle Imprese Adolfo Urso (31,7%), il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin (29,7%) e infine il titolare dell'Interno Matteo Piantedosi (29,6%).