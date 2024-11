video suggerito

Francesca Pascale: "Trump lontano anni luce da Berlusconi, un illiberale che Meloni difende a prescindere" Ospite di Otto e Mezzo, Francesca Pascale critica il neo presidente americano e prendere le distanze dai paragoni con Berlusconi. Poi attacca Meloni per l'appoggio a Trump: "Da patriota qual è invece di difendere la propria nazione, sale sul carro dei vincitori.

A cura di Andrea Parrella

La vittoria di Donald Trump alle elezioni americane divide l'opinione pubblica e la politica anche in Europa. Il tycoon americano, eletto per la seconda volta dopo il primo trionfo nel 2016, è stato più volte paragone, come profilo e personalità, a Silvio Berlusconi. Un parallelismo fortemente contestato da Francesca Pascale, che ospite di Otto e Mezzo ha tracciato una differenza netta tra l'ex presidente del Consiglio e il prossimo presidente americano: "Mi spiace quando vengono fatti paragoni tra Trump e Berlusconi. Trump è un illiberale, Berlusconi era un liberale. Sono lontani anni luce. Berlusconi non ha mai neanche usato il linguaggio che utilizza Donald Trump, io non vedo paragoni."

Francesca Pascale ha quindi proseguito mostrando le sue preoccupazioni verso lo scenario internazionale che potrebbe andarsi a tracciare nei prossimi anni con la presidenza Trump, viste le sue posizioni in merito a un progressivo distacco dal vecchio continente, oltre a un possibile passo indietro dall'impegno a sostegno dell'Ucraina: "Il nuovo Presidente degli Stati Uniti mi preoccupa e non solo per la violenza, mi preoccupa per l'atteggiamento che avrà nei confronti dell'Europa".

Francesca Pascale attacca Giorgia Meloni per l'appoggio a Trump

Pascale ha quindi contestato il primo ministro Giorgia Meloni, prendendo le distanze dalla vicinanza che Meloni si è congratulata con Donald Trump a seguito dei risultati delle elezioni americane in cui ha battuto l'avversaria democratica Kamala Harris: "Mi dispiace vedere un leader come la Presidente Meloni che da patriota qual è invece di difendere la propria nazione, sale sul carro dei vincitori, e ne prende le difese a prescindere perché Trump ha vinto le elezioni. Da patriota mi domando cosa c'è da festeggiare."