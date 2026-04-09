Fisco, disponibile online la nuova “Situazione debitoria”: come consultare e pagare i debiti fiscali

Dal 7 aprile 2026 è online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Uno strumento che consente di visualizzare cartelle, pagamenti e piani di rateizzazione in un unico prospetto aggiornato e consultabile online. Ecco cosa c’è da sapere.

Dal 7 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio "Situazione debitoria", pensata per rendere più semplice e immediata la consultazione della propria posizione fiscale. Uno strumento che consente sostanzialmente ai cittadini e alle imprese di avere sotto controllo cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti, in un unico prospetto. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la gestione dei debiti fiscali più trasparente, permettendo di verificare quali importi sono già stati saldati, quali restano da versare e se ci sono procedure di riscossione o piani di rateizzazione attivi. In pratica, chiunque acceda al servizio può avere ora una fotografia aggiornata della propria situazione fiscale in pochi clic, senza dover recarsi agli sportelli o cercare informazioni frammentate.

Che cosa cambia rispetto al passato

La versione precedente del servizio permetteva di consultare alcune informazioni di base sulle proprie cartelle e avvisi, ma spesso risultava dispersiva e poco intuitiva. Con l'aggiornamento, invece, tutto è stato riorganizzato per offrire:

Un unico prospetto di sintesi che raccoglie tutti i documenti intestati al contribuente , anche se relativi a province diverse.

, anche se relativi a province diverse. Navigazione semplificata , che consente di entrare nel dettaglio di ogni singolo atto con pochi clic.

, che consente di entrare nel dettaglio di ogni singolo atto con pochi clic. Aggiornamenti rapidi, con disponibilità del prospetto sintetico entro 24 ore dalla richiesta.

Ad esempio, un contribuente che ha ricevuto cartelle in più province e ha rateizzazioni attive potrà ora vedere tutto quanto insieme: importo iniziale, pagamenti già effettuati, eventuali sospensioni e il totale residuo aggiornato, senza dovere cioè consultare documenti separati.

Le principali novità

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova versione del servizio introduce alcune funzionalità principali. Il prospetto di sintesi consente di visualizzare tutti gli atti intestati al contribuente, anche quelli relativi a province diverse, in un unico quadro complessivo. Cliccando su ciascun documento, è possibile accedere ai dettagli del debito, inclusi importi iniziali, versamenti effettuati e eventuali misure agevolative. La piattaforma permette poi anche di monitorare in tempo reale lo stato dei pagamenti, mostrando quanto è già stato saldato e quale importo resta da versare. L'Agenzia segnala poi che i dati vengono aggiornati rapidamente, anche durante periodi di maggiore affluenza o in presenza di posizioni complesse; in questo modo, chi gestisce più debiti o più attività può consultare tutte le informazioni in un unico strumento, senza dover rivolgersi a diversi uffici o ricercare documenti separati.

Come funziona il servizio

La nuova interfaccia del servizio "Situazione debitoria" sarebbe stata sviluppata per rendere l'accesso e la consultazione delle informazioni appunto più diretti e organizzati. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala che il servizio è disponibile sia per i cittadini e cittadine sia per i professionisti fiscali. Per accedere, gli utenti possono utilizzare l'area riservata "Cittadini e Imprese" tramite SPID, CIE o CNS, oppure le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Gli intermediari fiscali abilitati possono invece accedere tramite l'area dedicata Equipro.

Il servizio consente di visualizzare tutti i documenti intestati al contribuente, con informazioni dettagliate come la data di notifica, l'ente creditore, l’importo iniziale, i pagamenti già effettuati, eventuali misure agevolative e il residuo ancora da versare; è possibile poi anche effettuare direttamente il pagamento online degli importi dovuti. L'Agenzia sottolinea che, ad esempio, un contribuente che ha aderito a una rottamazione può verificare immediatamente il saldo residuo e lo stato del piano di rateizzazione senza dover recarsi agli sportelli fisici. L'obiettivo dichiarato del servizio è fornire una panoramica chiara e completa della situazione debitoria, semplificando appunto l'accesso alle informazioni e la gestione delle procedure di pagamento.