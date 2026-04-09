Fisco, disponibile online la nuova “Situazione debitoria”: come consultare e pagare i debiti fiscali
Dal 7 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio "Situazione debitoria", pensata per rendere più semplice e immediata la consultazione della propria posizione fiscale. Uno strumento che consente sostanzialmente ai cittadini e alle imprese di avere sotto controllo cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti, in un unico prospetto. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la gestione dei debiti fiscali più trasparente, permettendo di verificare quali importi sono già stati saldati, quali restano da versare e se ci sono procedure di riscossione o piani di rateizzazione attivi. In pratica, chiunque acceda al servizio può avere ora una fotografia aggiornata della propria situazione fiscale in pochi clic, senza dover recarsi agli sportelli o cercare informazioni frammentate.
Che cosa cambia rispetto al passato
La versione precedente del servizio permetteva di consultare alcune informazioni di base sulle proprie cartelle e avvisi, ma spesso risultava dispersiva e poco intuitiva. Con l'aggiornamento, invece, tutto è stato riorganizzato per offrire:
- Un unico prospetto di sintesi che raccoglie tutti i documenti intestati al contribuente, anche se relativi a province diverse.
- Navigazione semplificata, che consente di entrare nel dettaglio di ogni singolo atto con pochi clic.
- Aggiornamenti rapidi, con disponibilità del prospetto sintetico entro 24 ore dalla richiesta.
Ad esempio, un contribuente che ha ricevuto cartelle in più province e ha rateizzazioni attive potrà ora vedere tutto quanto insieme: importo iniziale, pagamenti già effettuati, eventuali sospensioni e il totale residuo aggiornato, senza dovere cioè consultare documenti separati.
Le principali novità
Secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova versione del servizio introduce alcune funzionalità principali. Il prospetto di sintesi consente di visualizzare tutti gli atti intestati al contribuente, anche quelli relativi a province diverse, in un unico quadro complessivo. Cliccando su ciascun documento, è possibile accedere ai dettagli del debito, inclusi importi iniziali, versamenti effettuati e eventuali misure agevolative. La piattaforma permette poi anche di monitorare in tempo reale lo stato dei pagamenti, mostrando quanto è già stato saldato e quale importo resta da versare. L'Agenzia segnala poi che i dati vengono aggiornati rapidamente, anche durante periodi di maggiore affluenza o in presenza di posizioni complesse; in questo modo, chi gestisce più debiti o più attività può consultare tutte le informazioni in un unico strumento, senza dover rivolgersi a diversi uffici o ricercare documenti separati.
Come funziona il servizio
La nuova interfaccia del servizio "Situazione debitoria" sarebbe stata sviluppata per rendere l'accesso e la consultazione delle informazioni appunto più diretti e organizzati. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala che il servizio è disponibile sia per i cittadini e cittadine sia per i professionisti fiscali. Per accedere, gli utenti possono utilizzare l'area riservata "Cittadini e Imprese" tramite SPID, CIE o CNS, oppure le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Gli intermediari fiscali abilitati possono invece accedere tramite l'area dedicata Equipro.
Il servizio consente di visualizzare tutti i documenti intestati al contribuente, con informazioni dettagliate come la data di notifica, l'ente creditore, l’importo iniziale, i pagamenti già effettuati, eventuali misure agevolative e il residuo ancora da versare; è possibile poi anche effettuare direttamente il pagamento online degli importi dovuti. L'Agenzia sottolinea che, ad esempio, un contribuente che ha aderito a una rottamazione può verificare immediatamente il saldo residuo e lo stato del piano di rateizzazione senza dover recarsi agli sportelli fisici. L'obiettivo dichiarato del servizio è fornire una panoramica chiara e completa della situazione debitoria, semplificando appunto l'accesso alle informazioni e la gestione delle procedure di pagamento.