Fino a che ora si può votare oggi per le elezioni in Lazio e Lombardia: gli orari dei seggi Oggi lunedì 13 febbraio i seggi chiuderanno nel Lazio e in Lombardia alle 15, perciò ci sarà tempo fino a dopo pranzo per votare per le elezioni regionali.

A cura di Tommaso Coluzzi

C'è ancora tempo per votare per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia. I seggi chiuderanno oggi, 13 febbraio, alle 15. Fino ad allora sarà ancora possibile esprimere la propria preferenza tra i candidati in corsa. L'ultimo dato sull'affluenza, arrivato alle 23 di ieri sera, è del 26% nel Lazio e del 31% in Lombardia. In corsa nel Lazio ci sono Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa e candidato di centrodestra, l'assessore alla Sanità uscente Alessio D'Amato per il centrosinistra di Pd e Terzo polo, Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle. Poi Rosa Rinaldi per Unione Popolare, Sonia Pecorilli per il Partito Comunista e Fabrizio Pignalberi per il Quarto Polo. In corsa in Lombardia ci sono il presidente uscente di centrodestra Attilio Fontana, l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, l'ex ministra Letizia Moratti per il Terzo Polo e Mara Ghidorzi per Unione Popolare.

Alla chiusura dei seggi elettorali, alle 15, comincerà lo spoglio. Nei minuti immediatamente successivi cominceranno ad arrivare i primi exit poll, poi – nel corso del pomeriggio – le proiezioni e i risultati parziali, che verranno aggiornati in diretta. Sono previste diverse maratone televisive sui principali canali tv, che seguiranno lo spoglio delle due elezioni regionali.

Sono le ultime ore per votare il proprio candidato alle regionali, perciò vale la pena di riepilogare rapidamente come si vota, visto che ci sono diverse opzioni: si può contrassegnare con l'apposita matita il nome del candidato e una delle liste che lo sostengono; si può votare anche direttamente una lista, così il voto per il presidente va al candidato sostenuto da quella lista; si può optare per il voto disgiunto, ovvero sostenere un candidato alla presidenza e dare il voto a un'altra lista che non lo sostiene.