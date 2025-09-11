“Farnesina a lavoro per i corridoi universitari”: prima apertura dopo l’appello degli studenti palestinesi

Dopo gli appelli degli studenti palestinesi, la Farnesina ha fatto sapere di essere al lavoro per la creazione di "corridoi universitari" tra Gaza e l’Italia

Il Ministero degli Esteri si è pronunciato sulla questione delle centinaia di studenti palestinesi bloccati a Gaza che aspettano di venire in Italia dove sono titolari di borse di studio nelle università. Dopo gli appelli lanciati dagli studenti tramite Fanpage.it la Farnesina ha fatto sapere di essere al lavoro attraverso "serrati colloqui diplomatici" con lo scopo di "creare un quadro definito per dei ‘corridoi universitari' che rendano possibili le partenze".

Con un videomessaggio indirizzato direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la ventenne Saja Abumaileq, titolare di una borsa di studio per l'ateneo romano di Tor Vergata, aveva chiesto di uscire dalla Striscia di Gaza, dove si trova attualmente per frequentare i corsi. Venuta a conoscenza dell'apertura del governo italiano la giovane commenta a Fanpage.it: "Questa notizia mi dà speranza".

Farnesina: "Serrati colloqui diplomatici"

Da alcune settimane, la Farnesina è al lavoro per creare dei corridoi universitari che permettano agli studenti palestinesi assegnatari di borse di studio delle università italiane di lasciare il loro paese per arrivare in Italia. Si tratta in totale di 152 ragazze e ragazzi, di cui 97 titolari di borse di studio IUPALS, un progetto della Conferenza dei rettori (CRUI) rivolto proprio ai palestinesi.

I giovani però non possono venire in Italia perché non riescono a ottenere i documenti, come visti e passaporti, e perché non esiste un modo sicuro per entrare e uscire dalla Striscia. La Farnesina però oggi fa sapere che su richiesta del ministro Antonio Tajani le procedure per l'ottenimento dei visti sarebbero state chiarite e accelerate, mentre vanno ancora create le condizioni per il rilascio dei permessi di transito da paesi della regione come Israele e Giordania.

Da settimane la Farnesina e le ambasciate nella regione sono al lavoro per ottenere i permessi necessari. La questione, si legge nella nota, è seguita in maniera operativa dall'ambasciata a Tel Aviv, dal consolato Generale a Gerusalemme e dall'ambasciata in Giordania.

Il comunicato della Farnesina continua informando che l'autorizzazione dei governi israeliano e giordano resta requisito fondamentale per l'uscita dalla Striscia e il successivo transito in Giordania per venire a studiare in Italia, come è avvenuto per i viaggi realizzati fino ad oggi. Al momento, infatti, i Paesi di transito non prevedono altre tipologie di uscita, oltre a quelle sanitarie e per ricongiungimento familiare.

Si tratta di una questione sulla quale l'ambasciata italiana in Giordania sta portando avanti serrati colloqui diplomatici, in modo da individuare al più presto una soluzione per il transito degli studenti. La nota prosegue segnalando che l'Italia è stata il paese che ha ottenuto il maggior numero di permessi per trasferimenti di minori malati e per i loro parenti, mentre altri paesi europei in questa fase hanno ottenuto permessi per il transito degli studenti universitari. La richiesta italiana, conclude la nota, è quella di creare un quadro definito per dei "corridoi universitari" che rendano possibili le partenze.

La reazione di Saja: "Vivo di speranza, vorrei arrivare in tempo per il semestre"

Saja Abumaileq, 20 anni, vive a Gaza, in Palestina. Ha vinto una borsa di studio per l'Università Tor Vergata di Roma ma qui potrebbe non arrivare mai a causa della impossibilità di uscire dalla Striscia. Aveva inviato un appello rivolto proprio al governo Meloni per accendere un riflettore sulla sua situazione, e oggi, raggiunta dalla notizia del lavoro per la creazione dei corridoi universitari dice: "Spero che trovino presto una soluzione per noi. Questa notizia con me mi ha davvero risollevato il morale. Spero di riuscire ad arrivare in tempo al semestre".

Questa situazione però non riguarda solo Saja ma un'intera generazione di giovani palestinesi che aspettano di venire in Italia per ricostruire una vita normale che nel luogo sono nati non è più possibile condurre.