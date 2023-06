Alluvioni, il generale Figliuolo sarà il commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna Francesco Paolo Figliuolo sarà il commissario per la ricostruzione dopo le alluvioni che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche. Il governo Meloni ha trovato l’accordo sul suo nome dopo aver scartato quello di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna. La nomina ufficiale arriverà dal Consiglio dei ministri di questa sera.

A cura di Luca Pons

Dopo più di un mese di indecisione e scontri interni, il governo Meloni ha deciso: il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà il commissario per la ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni di inizio maggio, in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato l'intesa per escludere Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna che era sembrato il candidato naturale per il ruolo.

Il generale degli alpini Figliuolo è comandante del Comando operativo di vertice interforze. Dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2022, ha avuto il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza del Covid-19, scelto dal governo Draghi per sostituire Domenico Arcuri. Nato a Potenza, il generale ha una lunga esperienza militare: ad esempio, è stato comandante del contingente italiano in Afghanistan e delle forze Nato in Kosovo. Il suo nome è stato scelto anche per evitare uno scontro politico: Figliuolo fu in buoni rapporti con Stefano Bonaccini durante la gestione del Covid-19, e non si è legato a una forza politica particolare.

La decisione era nell'aria da quasi un mese, ma erano diversi i nomi circolati. Da Nicola Dell'Acqua, poi nominato commissario per la siccità, all'assessore lombardo Guido Bertolaso. Matteo Salvini aveva detto che il Cdm avrebbe trovato "la soluzione più utile e condivisa" valutando "le richieste di tutti". Nelle scorse settimane è emerso che era soprattutto la Lega a opporsi alla nomina di Bonaccini, esponente del Pd. Anche Galeazzo Bignami, viceministro di Fratelli d'Italia in lizza per il posto, aveva detto di non fidarsi di "Schlein e compagni". La quadra politica si è trovata così con il nome di Figliuolo, considerato un "tecnico"

Ora, la nomina sarà resa ufficiale con un decreto legge che creerà anche la struttura commissariale per gestire la ricostruzione. Per evitare strappi politici e con i territori, su una questione delicata come la ricostruzione dopo delle alluvioni che hanno causato 17 vittime, arriverà anche un incarico per i presidenti di Regione coinvolti: Stefano Bonaccini, Eugenio Giani (presidente della Toscana) e Francesco Acquaroli (Marche) saranno subcommissari.