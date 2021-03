È Francesco Paolo Figliuolo, generale di corpo d'armata, il nuovo commissario straordinario per l'emergenza coronavirus nominato da Mario Draghi al posto di Domenico Arcuri per la gestione della pandemia nel nostro Paese. Originario di Potenza, è stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito.

Chi è Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario per l'emergenza Covid

"Di rilievo l’esperienza internazionale quale Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF (ottobre 2004 – febbraio 2005) e quella diciannovesimo Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015), nella stessa area di crisi balcanica che lo aveva già visto impegnato agli inizi degli anni 2000, quale Comandante della Task Force “Istrice” in Goradzevac e, precedentemente, nel ’99, nell’ambito dell’organizzazione logistica del Comando NATO-SFOR in Sarajevo", si legge nella pagina a lui dedicata nel ministero della Difesa. Nella sua carriera gli sono state riconosciute numerose onorificenze, tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia.

Sostituirà il commissario Arcuri

Oggi Arcuri è stato visto entrare a Palazzo Chigi ed erano iniziate a circolare le voci su una sua imminente sostituzione. Qualche ora fa, del resto, anche Forza Italia si era unita a Lega e Italia Viva per chiedere che l'ormai ex commissario venisse rimosso. "Fare in fretta per vaccinare gli italiani. Il governo nomini subito un nuovo responsabile al posto di Arcuri, che si occupi di approvvigionamento e organizzazione", ha scritto sui social Antonio Tajani. Figliuolo si dovrà quindi occupare in primis della campagna vaccinale contro il Covid, la priorità in questa fase dell'emergenza sanitaria.