"Mi ha punto una bestia": l'ultimo messaggio alla moglie di Paolo Tassi, morto per uno choc anafilattico L'ultimo messaggio alla moglie Francesca di Paolo Tassi, presidente del Real Casalecchio, morto a 64 anni a causa di uno choc anafilattico: "Sono in ufficio, mi ha punto una bestia".

A cura di Ida Artiaco

"Francesca, mi ha punto una bestia". È questo l'ultimo messaggio inviato da Paolo Tassi alla moglie prima di sentirsi male a causa di uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un insetto non ancora identificato, risultatagli fatale. Il 64enne, presidente del Real Casalecchio, squadra di calcio di Prima Categoria, è morto poco dopo. Aveva 64 anni.

A raccontarlo è stata proprio la donna in una intervista al Resto del Carlino. Dopo aver ricevuto il messaggio del marito, inviatole martedì scorso mentre si trovava nel suo ufficio al campo sportivo Veronesi, in via Salvador Allende a Casalecchio di Reno, gli aveva consigliato di mettere subito del ghiaccio sulla puntura. Ma lui, che in genere rispondeva sempre anche solo con una emoticon, questa volta non ha dato alcun cenno.

"Allora mi sono allarmata e siamo corsi dall’altra parte del campo. Io ero verso la tribuna, lui nell'ufficio vicino agli spogliatoi. Quando siamo arrivati era riverso sulla scrivania. Già privo di sensi. Io ho chiamato l’ambulanza e i ragazzi hanno preso il defibrillatore. Ma non è servito a niente. Non si può morire così a 60 anni", ha detto la signora Francesca.

La quale non ha nascosto la sua rabbia "perché tante volte ho chiesto al Comune che si facesse un po' di pulizia in quella giungla di verde che sta tutt'attorno". Intanto, anche la comunità di Casalecchio è incredula per quello che è successo a Tassi. Il sindaco Matteo Ruggeri ha dichiarato che "quella di Tassi è davvero una perdita tragica e improvvisa avvenuta in un modo che lascia ancora più sgomenti. Insieme alla famiglia e alla Consulta dello sport valuteremo il modo migliore per ricordarlo".

Si attende ora l'esame medico per stabilire le cause effettive del decesso oltre che il tipo di insetto che ha causato lo choc anafilattico e l'arresto cardiaco. Stando alle informazioni disponibili, Tassi soffriva di un'allergia alle graminacee e già qualche anno fa, come ha ricordato la moglie, si era sentito male dopo aver tagliato l’erba di un campo da calcio. Ma nessuno ha mai saputo se quell'episodio fosse stato determinato dalla puntura di un insetto.