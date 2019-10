Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura oltre 700 mila cittadini umbri sono chiamati a votare per esprimere il nuovo presidente di Regione. Alla chiusura dei seggi, dopo le 23, inizieranno ad essere diffusi i primi exit poll e dopo circa un'ora si potranno avere le prime proiezioni (qui il live di Fanpage.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale), mentre per i risultati definitivi si dovrà aspettare probabilmente la notte.

Otto i nomi degli sfidanti che competono per presiedere la Giunta regionale: Vincenzo Bianconi, sostenuto da PD e M5S; Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra unito; Claudio Ricci, con le liste civiche Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria; Rossano Rubicondi appoggiato dalla lista del Partito Comunista di Marco Rizzo; Antonio Pappalardo con la lista dei Gilet Arancioni; Giuseppe Cirillo con il suo partito "Delle buone maniere"; Martina Carletti con la lista Riconquistare l'Italia; Emiliano Camuzzi appoggiato dalle liste di Potere al popolo e Partito Comunista Italiano.

Dove seguire gli exit poll e le proiezioni

Alla chiusura delle urne (ore 23) anche le principali trasmissioni televisive concorreranno, ma in questo caso per diffondere i primi exit poll e poi le proiezioni dell'importante test umbro. Su La7 partirà la classica "Maratona Mentana" dalle 23, ma è anche programmato un importante palinsesto Rai che terrà impegnate diverse reti pubbliche: Speciale Umbria di RaiNews24 dalle 22.50; Speciale TG3 Elezioni Umbria su Rai3 dalle 22.55 all'1 di notte; Edizione Tgr Umbria dalle 23.30 ed è anche previsto lo speciale radiofonico Gr1, dalle 22.55 alle 02.00, con exit poll, proiezioni, collegamenti e interviste. Anche Skytg24 proporrà uno Speciale "Elezioni Umbria" dalle 23 all'1.30.

Regionali Umbria, a che ora ci saranno gli exit poll

La programmazione Rai nel suo complesso si avvarrà del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG) per fornire, alle 23, il 1° exit-poll sui candidati presidente della Regione e alle 23.40 circa il 2° exit poll. Dalle 24 circa, per i più interessati, saranno diffuse anche le prime proiezioni sui candidati presidente e successivamente, appena raggiunta una soglia minima di affidabilità statistica, le proiezioni saranno estese alle coalizioni.