I cittadini dell’Umbria sono chiamati a eleggere il presidente di Regione in una sfida che è molto più di un semplice confronto locale. Le elezioni regionali in Umbria si configurano, infatti, anche come un test con una ricaduta nazionale, particolarmente importante per il governo e per la coalizione giallo-rossa. A essere chiamati al voto sono 703mila elettori. Quelle umbre sono elezioni anticipate di un anno rispetto alla normale scadenza della legislatura e testeranno per la prima volta, a livello elettorale, il patto civico tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Un'alleanza che potrebbe ripetersi anche alle prossime elezioni regionali, quelle in Emilia Romagna e Calabria, altrettanto importanti per la tenuta dell'attuale maggioranza. La sfida in Umbria è tra il candidato di questa coalizione inedita, Vincenzo Bianconi, e il centrodestra unito, con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia schierati con Donatella Tesei.

Elezioni Umbria, chi sono i candidati al governo della Regione

Alle elezioni regionali umbre viene eletto presidente di Regione il candidato che prende più voti: non è previsto il ballottaggio. I candidati alla presidenza sono 8, le liste sono 19. I favoriti sono Donatella Tesei, candidata del centrodestra supportata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Tesei presidente, Umbria Civica; e Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde Umbria, Sinistra Civica Verde, Bianconi per l’Umbria. Gli altri candidati sono: Claudio Ricci, Emiliano Camuzzi, Rossano Rubicondi, Giuseppe Cirillo, Martina Carletti e Antonio Pappalardo.

Come si vota alle elezioni in Umbria

Si vota domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale. A ogni elettore verrà consegnata una sola scheda con i nomi dei candidati alla presidenza: accanto a ognuno di essi ci saranno le liste che lo sostengono. Si può votare in vari modi: tracciando un segno sul candidato presidente (il voto va a tutta la coalizione), tracciando un segno sui simboli di lista (il voto va anche al presidente), tracciando un segno sul nome del candidato e sul simbolo di una lista a lui collegata (ma non è ammesso il voto disgiunto), si scrivono fino a due preferenze e il voto va anche al presidente sostenuto da quella lista (nel caso in cui le preferenze siano due devono andare a candidati di sesso diverso).

Perché le elezioni in Umbria sono importanti

Il voto regionale umbro mai come questa volta è significativo anche da un punto di vista nazionale. Si tratta sicuramente di un test sulla tenuta del governo, essendo il primo voto dopo l’arrivo a Palazzo Chigi dell’esecutivo Conte bis con la nuova alleanza tra Pd e M5s. E proprio questa alleanza verrà testata per la prima volta nelle urne: mai prima d’ora i due partiti si erano presentati insieme di fronte ai cittadini. Questo test, quindi, potrebbe anche essere precursore di un patto elettorale più diffuso per arginare la Lega, Matteo Salvini e tutto il centrodestra. L’esperimento si potrebbe ripetere già alle prossime elezioni regionali, previste in Emilia Romagna e Calabria. E potrebbe essere esteso, in futuro, anche a livello nazionale, in caso di risultati positivi, come già qualcuno all’interno della coalizione di governo si auspica.

Quando arriveranno i risultati

Per i risultati delle elezioni regionali in Umbria bisognerà, probabilmente, attendere la notte. I primi dati saranno quelli dell’affluenza, che verrà comunicata subito dopo le 23, alla chiusura delle urne. Poi arriveranno i primi numeri sull’esito della sfida elettorale, con gli exit poll previsti a partire proprio dalle 23. Sarà possibile seguire l’esito del voto con gli speciali in onda sulle reti Rai, su La7 con la Maratona Mentana e su Sky Tg24. In particolare la Rai – con lo speciale Tg3 e con la diretta su RaiNews24 – si avvarrà del Consorzio Opinio Italia (formato dall’istituto Piepoli, Noto sondaggi ed Emg) già per fornire un primo exit poll alle 23 e un secondo alle 23.40. A partire dalla mezzanotte, poi, verranno diffuse le proiezioni sui dati reali delle prime sezioni scrutinate. I risultati, quindi, dovrebbero arrivare nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre.