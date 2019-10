Secondo quanto riporta il Viminale, sarebbe in aumento l'affluenza per le elezioni regionali in Umbria. Alle ore 12, il ministreo dell'Interno informa che con 68 seggi su un totale di 92 esaminati, ha votato il 18,6% degli aventi diritto. Alle elezioni precedenti, alla stessa ora, aveva votato solo il 14,6%. Il picco si tocca a Terni, con un'affluenza al 18,4%, contro il 13,7% delle ultime elezioni regionali.