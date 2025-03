video suggerito

Ecobonus 2025, via agli sconti fino a 4mila euro per ciclomotori e motocicli: come fare domanda È aperta la possibilità di fare domanda per ottenere l’ecobonus 2025 per motocicli e ciclomotori, ovvero moto e motorini. A partire dalle 10 di mattina di oggi, 18 marzo 2025, i concessionari possono richiedere i bonus per mezzi elettrici o ibridi sul sito dedicato del ministero delle Imprese. Ecco come fare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È possibile fare domanda per ottenere l'Ecobonus 2025 riservato a motocicli e ciclomotori, ovvero moto e motorini: le domande sono aperte dalle ore 10 di oggi, martedì 10 marzo 2025. La misura è riservata ai concessionari che acquistano mezzi elettrici o ibridi nuovi. La richiesta va presentata direttamente dal sito del ministero delle Imprese, che ha commentato: "Questi incentivi non solo favoriscono la diffusione di mezzi di trasporto più sostenibili, ma supportano anche la filiera produttiva italiana".

Quanto vale l'Ecobonus per moto e scooter

L'Ecobonus è un sostegno che è stato varato per la prima volta nel 2021, stanziando fondi per rinnovarlo fino al 2026. Il governo Meloni però ha fatto sapere che non ha intenzione di rinnovarlo oltre, quindi questo potrebbe essere l'ultimo anno in cui sarà possibile fare domanda per riceverlo. Sui circa 30 milioni di euro stanziati per quest'anno, al momento ne restano a disposizione poco più di 25.

Il bonus viene prenotato direttamente dai concessionari che comprano moto e motorini, elettrici o ibridi. Le categorie di veicolo incluse sono L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e anche L7e.

Il contributo erogato può arrivare fino al 30% del prezzo per i mezzi elettrici (con un tetto massimo di 3mila euro, che può arrivare a 4mila euro se si rottama anche un veicolo da Euro 0 a Euro 3). Se invece il mezzo non è elettrico, ma con emissioni di CO2 tra i 21 e i 120 grammi al chilometro, il bonus scende al 20% del prezzo (con un tetto massimo di 2.500 euro se c'è anche la rottamazione).

Come fare domanda per ottenere l'Ecobonus

Come detto, a chiedere l'Ecobonus 2025 per motocicli e ciclomotori possono essere solo i concessionari. Per farlo, devono registrarsi nell'Area rivenditori sul sito dedicato, gestito dal ministero delle Imprese. A quel punto, è possibile seguire le indicazioni sul sito per prenotare l'incentivo.

L'effetto dell'incentivo poi dovrebbe farsi sentire anche nelle vendite. L'idea, infatti, è che grazie allo sconto si abbassino i prezzi e quindi aumentino gli acquisti di mezzi elettrici e ibridi. Ciascun potenziale acquirente è libero di chiedere tutte le informazioni relative all'Ecobonus al concessionario da cui va per comprare una moto o un motorino.

Fino a quando si può richiedere il bonus

Le domande sono aperte dalle 10 di questa mattina, martedì 18 marzo 2025. Nel giro di poche ore sono già stati richiesti alcuni milioni di euro di bonus. La scadenza ultima per fare richiesta è il 31 dicembre 2025, ma se i fondi si esauriscono non verranno aumentati. Considerando che al momento ci sono circa 25 milioni di euro a disposizione, sembra probabile che i soldi termineranno ben prima di arrivare alla fine dell'anno.

Perché è l'ultimo anno in cui ci sarà l'Ecobonus

Come detto, i soldi sono già stanziati per rinnovare l'Ecobonus anche l'anno prossimo. L'intenzione del governo Meloni, però, è diversa. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: "Non rinnoveremo più l'ecobonus, è inefficace su scala nazionale", ha detto. "Un modo per incentivare in modo omogeneo e costante l'acquisto di veicoli ecologicamente sostenibili, non necessariamente elettrici", ha aggiunto, sarebbe invece un piano di incentivi "realizzato a livello europeo".