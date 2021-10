È inutile costruire muri per difendere l’Europa, per fortuna niente può fermare le migrazioni

A cura di Valeria Parrella

Photo by Adam Berry/Getty Images

Se esistesse un giornale sopra le parti, ma non le minuscole parti della politica, proprio sopra le parti del mondo, se esistesse, mettiamo, un giornale della galassia, il caporedattore del pianeta Terra potrebbe decidere di mettere in pagina due notizie gemelle e parallele. La prima riguarda gli esseri umani, riuniti in stati, ove tra i governi di una dozzina di essi si è stesa una letterina per richiedere l’impiego di finanze ed energie alla costruzione di muri. La motivazione “difesa dell’Europa”. Al lettore galattico la notizia parrebbe alquanto ingenua: chiunque alzi un muro sa che a un certo punto starà da un solo lato di esso. Tra i paesi comunitari firmatari ci sono stati che i muri li hanno conosciuti da vicino, e sanno, o dovrebbero sapere, che trovarsi da una parte o dall’altra di esso è un capriccio della Storia, è un caso.

Dovrebbero cioè sapere che con i muri non si scherza, nessuno può pensare di dividere terre da terre e uomini da uomini: è una cosa così ingenua e tracotante che finisce di diritto in una tragedia greca. Se il caposervizio Terra aggiungesse una cartina di corredo alla pagina, potrebbe scegliere una porzione che va dal 22 esimo parallelo sud (quello del Sud Africa) al 70 esimo nord (Finlandia) e dal meridiano di Greenwich a quello di Mosca. A guardare così sulla cartina, oltre i confini, si notano tanti zig zag: in Lettonia, Lituania, Polonia, in Slovenia, Estonia, Ucraina, in Ungheria, e poi in Grecia, in Francia, a Ceuta e Melilla.

Piccoli zig zag che sono muri e reti dietro le quali spiano in attesa persone stanche con bambini in braccio. Esistono già: gli esseri umani li valicano, scavalcano, partono, nuotano, affogano: le persone vanno finché c’è da andare e i flussi di uomini in marcia sono naturali all’umanità come le onde al mare. Al solerte giornalista non resta che aggiungere l’altra notizia prima di lasciare finalmente la redazione, la cartina è la stessa: in Sud Africa è iniziata la migrazione dei falchi verso la Finlandia e, prima che partisse, alcuni naturalisti hanno dotato di un sistema di localizzazione satellitare una femmina di falco. Ha volato in linea retta, sopra l’Africa e il Mediterraneo e l’Europa per più di diecimila chilometri, e dopo 42 giorni è arrivata dove si sentiva al sicuro, cioè dove avrebbe potuto garantire l’esistenza a sé e ai suoi piccoli.