Due senatori del M5s sono risultati positivi al Covid

Subbuglio nel Movimento Cinque Stelle dopo la notizia, appena divulgata da Repubblica.it, di due casi di positività nel gruppo dei senatori. I due, di cui non è stato diffuso il nome, si trovano già in isolamento. Mentre per tutti gli altri senatori è scattato l’allarme, e stanno in queste ore facendo i tamponi.