DiscoverEu, cos'è e come funziona il pass per i 18enni per viaggiare gratis in treno per l'Europa DiscoverEu è l'iniziativa del programma Erasmus+ per consentire ai giovani 18enni di viaggiare gratis per l'Europa. Per partecipare bisogna avere 18 anni al momento dell'iscrizione al bando e risiedere in uno dei 27 Stati Ue o in uno dei Paesi associati al programma Erasmus+. I partecipanti devono sostenere un quiz e chi viene selezionato riceve un pass per muoversi gratis in treno e per accedere a sconti su vitto, alloggio, cibo, visite e tanto altro.

A cura di Giulia Casula

Si chiama DiscoverEu ed è l'iniziativa promossa dall'Unione europea, all'interno del programma Erasmus+, per consentire ai giovani 18enni di viaggiare per l'Europa gratuitamente. Il progetto è riservato a coloro che risiedono in uno dei 27 Stati membri dell'Ue oppure all'interno dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

Ai partecipanti viene assegnato un pass per viaggiare grati, principalmente in treno, ma sono previste altre soluzioni per chi proviene da isole o zone remote. Oltre al pass, si riceverà la carta europea per i giovani con si potrà accedere a diversi sconti su cibo, alloggio, visite, attività sportive e trasporti locali. Vediamo in che cosa consiste, quali sono i requisiti e come partecipare.

In cosa consiste DiscoverEu

DiscoverEu consiste in un'azione del programma Erasmus+ riservata a chi ha appena compiuto diciotto anni per poter esplorare il continente europeo gratuitamente. È possibile viaggiare da soli ma anche in gruppo, con i propri amici, fino a un massimo di cinque persone e a patto che rispettino tutti i requisiti di candidabilità. Chi verrà selezionato riceverà un pass per muoversi gratis, principalmente in treno, ma con il biglietto sarà possibile viaggiare anche con altri mezzi di trasporto. Insieme al pass viene consegnata anche la carta europea per i giovani, per accedere a vitto e alloggio, sconti su cibo, visite culturali e diverse attività.

L'esperienza può durare da un minimo di un giorno a un massimo di trenta giorni all'interno del periodo indicato dal bando. Inoltre, sono previste due opzioni di viaggio, fissa o flessibile a seconda delle modalità con cui si vuole partecipare (date e destinazioni fisse, limite di Paesi visitabili e costi a carico Ue).

Come funziona DiscoverEu, il pass per viaggiare gratis in Europa

Come detto l'iniziativa è riservata ai giovani maggiorenni. Per poter partecipare quindi, bisogna avere compiuto 18 anni già dal primo giorno del periodo di viaggio. In caso contrario, non sarà possibile iscriversi. I partecipanti, dovranno inserire correttamente il numero della carta d'identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online e risultare cittadini oppure residenti in uno dei 27 Stati membri dell'Ue oppure in uno dei Paesi inseriti nel programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). Chi partecipa diventerà poi Ambasciatore DiscoverEu e sarà invitato a raccontare la sua esperienza tramite i suoi profili social o dal vivo, ad eventi o nelle scuole.

Come ottenere il pass e quando iscriversi

Per partecipare sono previste due tornate di candidature, una in primavera e una in autunno. Attualmente dunque, non è possibile iscriversi: chi vorrà farlo dovrà attendere in autunno. Gli interessati nei prossimi mesi potranno collegarsi all‘apposito portale in cui verranno fornite le indicazioni per fare domanda. Nella procedura andranno inseriti i propri dati personali e occorrerà sostenere un quiz. Quest'ultimo consiste in 5 domande a risposta multipla sulla cultura europea e sulle iniziative Ue per i giovani. Nel caso di un numero elevato di domande, ne verrà aggiunta un'altra per consentire ai selezionatori di stilare una graduatoria dei partecipanti. Se si desidera iscriversi in gruppo (fino a un massimo di 5) bisognerà nominare un capogruppo al quale verrà assegnato un codice, da inviare agli altri membri per registrarsi online.

L'ultima tornata è stata aperta ai giovani nati tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007 ha raccolto oltre 11mila domande in Italia. In totale sono stati oltre quattromila i 18enni italiani a ricevere il pass per poter viaggiare in un periodo compreso tra luglio 2025 e settembre 2026.