Dal bonus psicologo al rinvio delle cartelle esattoriali: cosa contiene il Dl Milleproroghe Bonus psicologo, nuovo tetto ai contanti, finanziamenti per le imprese e sperimentazione sugli animali: tutte le misure del nuovo Dl Milleproroghe.

A cura di Giacomo Andreoli

Dal Bonus psicologo alle nuove regole sui monopattini, dal tetto ai contanti riportato a 2mila euro alle agevolazioni per la prima casa. Sono diversi i contenuti del Dl Milleproroghe, approvato alla Camera e in attesa del via libera definitivo del Senato entro il 28 febbraio. Si tratta del decreto del governo con disposizioni urgenti da adempiere entro la fine dell'anno, che posticipa alcune norme e proroga l'efficacia di altre. Un testo che, come accade spesso, è diventato una sorta di "omnibus", con dentro tante norme di natura diversa.

Lo scorso giovedì 17 febbraio attorno al testo si era consumato lo scontro tra i partiti di maggioranza, con quattro emendamenti passati contro il parere dell'esecutivo. Si tratta delle norme sul limite per il denaro contante, il blocco allo spostamento dei fondi dalle bonifiche alla decarbonizzazione dell'Ilva, la proroga al 2025 della sperimentazione sugli animali e diverse norme sulle graduatorie a scuola.

Il bonus psicologo e il tetto ai contanti

Partiamo dal bonus psicologo. Si tratta del contributo una tantum da 600 euro a persona, assegnato in base all'Isee, pensato per combattere gli effetti mentali deleteri determinati dalla pandemia. Con questo sostegno anche chi non ha possibilità di pagarsi delle sedute potrà fare circa 12 incontri con copertura dello Stato. Il bonus è finanziato con 20 milioni di euro per tutto il 2022 e partirà ad aprile.

C'è poi il tetto dei pagamenti in contante che torna a 2mila euro per tutto il 2023. Il limite a mille euro, quindi, scatterà solo dal 2023. La soglia in realtà era scattata già dal 1° gennaio 2022, per volere dell'ex governo Conte II, ma ora, con il ritrovato asse di centrodestra tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è scattata la settima modifica in dieci anni.

Nel Dl Milleproroghe c'è poi la proroga, dal 15 marzo al 1° maggio di quest'anno, del termine per completare la domanda e accedere al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir). E ancora: una nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali per chi non rientrava più nella pace fiscale. Ora i carichi nei piani di rateizzazione potranno essere ancora una volta dilazionati, fino a un massimo di 72 rate mensili ed entro il 30 aprile 2022.

La decarbonizzazione dell'Ilva e il voucher turismo

Tornano i fondi dell'ex Ilva per la bonifica delle aree inquinate a Taranto. Vengono così "restituiti" 575 milioni di euro che erano stati spostati sui nuovi impianti di decarbonizzazione del siderurgico di Acciaierie d’Italia. L'emendamento è stato votato da PD, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Italia Viva contro il parere del governo.

Viene poi estesa a 30 mesi (da 24) la validità del voucher turismo, per chi non lo ha potuto utilizzare per ragioni legate alla pandemia. Il buono si può utilizzare per contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico. Arriva anche la proroga di sei mesi degli aiuti alle imprese del Quadro temporaneo di aiuti di Stato.

Fino al 30 giugno 2022 varranno invece la garanzia statale sui prestiti alle imprese e il termine per i contributi a costi fissi e finanziamenti agevolati. Sempre a favore delle aziende viene esteso di un anno il Fondo nuove competenze, creato per favorire la riconversione delle imprese più colpite dalla crisi economica post-Covid.

Cambio di residenza e occupazione del suolo pubblico dei ristoranti

Sospesi poi i termini per il cambio di residenza e vendita fino al prossimo 31 marzo 2022. Si interviene così sul decreto Liquidità del Governo Conte II, interessando: il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa per trasferire la residenza; quello di un anno entro cui chi ha ceduto l'immobile con i benefici pubblici deve comprarne un altro da far diventare abitazione principale; quello di un anno entro cui chi ha comprato la casa come abitazione principale deve vendere l'abitazione ancora in suo possesso.

Fino al 30 giugno 2022 sono quindi prorogate le disposizioni per i ristoranti che consentono la presentazione, per via telematica e senza pagare l'imposta di bollo, delle domande per l'occupazione di suolo pubblico. Questo escludendo le autorizzazioni per mettere strutture fisse negli spazi aperti.

Capitolo scuola: partirà entro il prossimo 15 giugno il concorso straordinario per i docenti precari con 36 mesi di servizio. Viene quindi bloccata la proroga dell'aggiornamento e del rinnovo delle graduatorie dei precari della scuola. In questo modo migliaia di insegnanti freschi di nomina potranno entrare nelle liste di assunzione tramite graduatorie provinciali per le supplenze o a esaurimento, da rinnovare e aggiornare. Così si restringono i tempi per il reclutamento.

Sostegno ai lavoratori di Air Italy e sperimentazione sugli animali

Nel Dl Milleproroghe c'è anche spazio per un sostegno triennale ai lavoratori licenziati da Air Italy. Una nuova norma prevede che aziende operanti nel settore aereo e in cerca di dipendenti dovranno privilegiare l'assunzione di chi è stato mandato a casa proprio dall'ex compagnia aerea italiana.

Sul trasporto pubblico locale, quindi, c'è la proroga al 30 marzo del divieto di decurtare le risorse che le Regioni erogano alle aziende Tpl, per minori corse fatte a causa della pandemia. Quanto alla sperimentazione sugli animali riguarderà fino al 1° luglio 2025 gli studi sugli xenotrapianti d’organo e sulle sostanze d’abuso, tra cui i farmaci. La proroga, in una prima bozza, doveva essere di sei mesi, invece arriverà a tre anni.

Infine arrivano incentivi per i giovani che vogliono fare gli autotrasportatori, con un apposito voucher per gli under 35 che prendono le apposite patenti di guida e le abilitazioni professionali. Arrivano infatti un apposito Fondo da 3,7 milioni per il 2022 e uno da 5,4 fino al 2026, che coprono fino all'80% della spesa sostenuta, entro i 2500 euro di spesa.