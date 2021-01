"Ho trovato Mattarella molto attento e molto preoccupato, perché ci sono milioni di posti di lavoro a rischio e perché il piano vaccinale che doveva essere un' eccellenza mondiale è già rallentato", lo dice il leader leghista e senatore Matteo Salvini a ‘Non è l'Arena' su La7, parlando dell'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella in relazione alla crisi di governo.

"Ci dobbiamo accontentare di fare un governo con il Pd, con l'Azzolina o la Boldrini? No, la dignità non ha prezzo, non posso andare al governo con chi ha smontato i decreti sicurezza, vuole smontare Quota 100 e vuole fare la patrimoniale. Non voglio fare il governo minestrone. Non tiriamo a campare altrimenti ci ritroveremo qui tra un anno", aggiunge il leader del Carroccio.

"Il 90% di messaggi e mail a cui cerco di rispondere sono di italiani disperati, madri, padri, nonni. Nel centrodestra c'è la consapevolezza che in questo Parlamento, con senatori in vendita, non è possibile trovare nuove maggioranze. Bisogna aiutare chi è indietro, penso ai disabili, e non è questo parlamento, con 5 transfughi che può dare una mano".

"La maggioranza trova altri senatori? Non li trova: questo paese ha bisogno altro, di poche riforme da fare in fretta: lavoro, giustizia, flat tax. Quindi piuttosto che avere la fiducia da Ciampolillo, meglio impegnare 5 mesi per andare al voto e stare tranquilli per 5 anni".

"Abbiamo visioni completamente diverse da questa maggioranza, ci abbiamo provato con il M5s e abbiamo mollato le poltrone, per serietà. Non posso andare al governo con una sinistra che la pensa in modo completamente diverso. Per me i rifiuti diventano ricchezza, loro vogliono solo discariche, come facciamo a metterci d'accordo. Sono per la flat tax, per il condono fiscale, sono per il controllo dell'immigrazione ai confini, sono per le infrastrutture, la sinistra la pensa diversamente".

"Berlusconi presidente della Repubblica? Secondo la mia opinione sì, ma non stiamo discutendo di questo con il centrodestra", afferma. "Se poi mi si chiede se potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì".

"Ormai siamo all'assurdo, che un italiano per aggiornarsi sulla situazione dei vaccini in Italia deve accendere la tv al momento giusto", ha detto commentando le dichiarazioni del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri a ‘Domenica In'. "Ci prendiamo due mesi di tempo e il prossimo Parlamento" deciderà sul Recovery plan, suggerisce Salvini, "La Francia aveva preparato il piano già ad agosto, noi siamo arrivati fin qui".