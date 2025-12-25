Crescono FdI e Pd, sale anche Forza Italia: chi prende più voti negli ultimi sondaggi politici dell’anno

Fratelli d'Italia continua ad incassare consensi. Bene anche il Partito democratico che prende sette decimi (la variazione più alta di tutti) e sale al 22,8%. Crolla invece, il Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra vanno bene sia Lega che Forza Italia, con quest'ultima in vantaggio sull'alleato. Vediamo come vanno i partiti, chi prende più voti e chi ne perde secondo l'ultimo sondaggio politico di Youtrend per Sky Tg24.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia è in testa. Si prepara a chiudere l'anno confermando il primato conquistato in questi tre anni di governo, in cui il partito della premier non solo è cresciuto nei consensi, ma ha è riuscito a mantenerli schivando le polemiche che, di volta in volta, hanno riguardato la leader e i suoi esponenti. Il 2025 è ormai agli sgoccioli ma FdI continua a crescere (+0,5%), posizionandosi al 28,3%.

Cresce anche il Partito democratico. Incassa uno 0,7%, che lo fa salire al 22,8%. Guardando ai consensi l'ultimo anno è stato altalenante per il Nazareno, con fasi di crescita alternate a momenti di flessione. Il risultato fotografato da questa rilevazione è positivo e può far sorridere il dem, che riescono ad accorciare la distanza con FdI.

Il partito di Meloni non è il solo a crescere nel centrodestra. Recuperano terreno anche Forza Italia e Lega. Nello specifico, gli azzurri guadagnano sei decimi, raggiungono l'8,3%. Un aumento che gli permette di superare il Carroccio, che nonostante il leggero incremento (+0,3%) si ferma poco più sotto, all'8,1%.

Nel centrosinistra invece, calano sia Movimento 5 Stelle che Alleanza Verdi-Sinistra. Il calo è più consistente per i 5S che perdono lo 0,7% e si posizionano al 12,7%. Mentre è più leggero per Avs che riesce ancora a raccogliere il 7,3% ( -0,3%).

Tra i partiti più piccoli, l'unico a superare la soglia di sbarramento al momento è Azione. La forza guidata da Carlo Calenda prende il 3,3% (sebbene un calo dello 0,6%) ed è seguita da +Europa, che riporta la variazione peggiore (-0,8%), al 2%. Infine a chiudere la classifica: Italia Viva, con l'1,7% (0,2%) e Noi Moderati, allo 0,9% (+0,1%).

Peggiora il giudizio nei confronti del governo Meloni

Mentre FdI stravince nei sondaggi, per il governo Meloni le cose vanno diversamente. Il gradimento nei confronti di Palazzo Chigi risulta in calo, con uno stacco parecchio ampio tra colore che giudicano positivamente l'esecutivo e coloro che invece, lo bocciano. In particolare, le opinioni positive sono il 30% (+1%), mentre quelle negative salgono al 64% (+2). Il resto, il 6%, dichiara di non saper rispondere.