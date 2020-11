In attesa di un nuovo possibile cambio di colore per alcune Regioni, che potrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione, c’è chi già ha provato a varare ulteriori restrizioni, anche con l’obiettivo di non essere spostati in una fascia di rischio maggiore. Tra queste Regioni ci sono sicuramente Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno messo in campo nuove ordinanze maggiormente restrittive. Tra le misure introdotte da queste Regioni e che potrebbero essere considerate anche in altri territori, c’è anche la divisione dell’apertura dei negozi per fasce orarie, soprattutto sulla base dell’età dei cittadini che effettuano gli acquisti. Innanzitutto queste Regioni permettono l’ingresso nei negozi di generi alimentari solamente a una persona per famiglia. Una misura che potrebbe essere applicata anche altrove, su richiesta delle stesse Regioni.

L'accesso ai negozi per orari e fasce d'età

Le tre ordinanze prevedono anche la chiusura delle piazze e limitazioni alle attività dei bar. In Friuli Venezia Giulia e Veneto (ma non in Emilia Romagna) i bar dalle 15 alle 18 possono servire solamente i clienti seduti al tavolo, sospendendo l’attività al bancone. Ancora, l’accesso ai negozi può essere suddiviso per orari e per fasce d’età, con il divieto di entrare negli esercizi di generi alimentari in più di una persona per ogni nucleo familiare. Ogni eventuale limitazione delle attività su base regionale, ricorda inoltre il governo, se concordato con il ministero della Salute garantirà comunque i ristori per i negozianti, anche senza che ci siano interventi nazionali che predispongano queste chiusure.

Le fasce orarie per i più anziani

Le fasce orarie dovrebbero valere anche per i più anziani. In particolare, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia alcune fasce orarie sono riservate solamente agli over 65: si tratta solo di una raccomandazione, ma gli esercenti dovrebbero riservare l’accesso agli over 65 nelle prime due ore di apertura del negozio. In Liguria, invece, esistono già delle corsie preferenziali orarie per la spesa degli over 65. In questo caso, però, non si tratta di una raccomandazione ma di un incentivo messo in campo attraverso degli sconti specifici. Dal lunedì al venerdì, quindi, si prevede uno sconto sull’acquisto di alcuni articoli alimentari in determinate fasce orarie e in alcuni specifici supermercati. Incentivo che vale anche per i negozi di vicinato e per i mercati la mattina, dalle 9 alle 11.