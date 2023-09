“Costruiamo un’isola artificiale per ospitare i migranti”: la proposta della senatrice Biancofiore Costruire un’isola artificiale nel bel mezzo del Mediterraneo, in acque internazionali, per ospitare i migranti e verificare che abbiano diritto all’asilo: l’idea è della senatrice Biancofiore, capogruppo di Noi Moderati.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un'isola artificiale in mezzo al mare, in acque internazionali, per ospitare i migranti che arrivano in Italia. Sembra un film, ed effettivamente la protagonista ammette subito di essersi ispirata a un successo degli ultimi anni, ma la proposta è incredibilmente reale. Nei giorni più difficili per il governo Meloni sul fronte immigrazione – visto che i flussi non accennano a diminuire e le risposte, al momento, non sembrano sufficienti soprattutto a livello internazionale – la capogruppo di Noi Moderati al Senato, Michaela Biancofiore, lancia una proposta abbastanza singolare: fare come nel film "L'isola delle rose" e realizzare una piattaforma in mezzo al mare, ma non per fare festa.

Per "imprimere una vera svolta al fenomeno migratorio", Biancofiore propone: "Penso che in accordo con l'Ue e l'Onu, vista la contrarietà alla proposta di realizzare hotspot sulle coste africane, sia necessario costruire immediatamente in acque internazionali un'isola artificiale nel Mediterraneo, una sorta di pit stop di approdo sulla fattispecie della famigerata isola delle rose". Sarebbe questo, secondo la senatrice, il posto giusto "dove realizzare un hub di accoglienza e salvezza, e di verifica se gli immigrati abbiano titolo a venire in Europa o siano irregolari".

Sarebbe "un po' quanto ha suggerito anche la Grecia, un luogo neutro di cooperazione internazionale nel quale, di concerto con la Croce Rossa internazionale e altre associazioni umanitarie ci si possa prendere cura di questi disperati e farli approdare senza lasciarli annegare, ma allo stesso tempo gli si prendano le impronte per le identificazioni e per valutare il loro diritto a chiedere e ottenere asilo". A quel punto, nel progetto di Biancofiore, "chi non ha i requisiti dovrà esser rimpatriato" direttamente dall'isola artificiale. "Si impedirebbe così il dramma di Lampedusa o Porto Empedocle o altri luoghi rivieraschi del nostro Paese o della Spagna, della Grecia, di Malta e così via", conclude la senatrice.