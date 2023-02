Cospito “morirà in carcere” secondo l’avvocato: cosa succede se le sue condizioni peggiorano Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis, è in sciopero della fame da 114 giorni per protestare contro il regime di ‘carcere duro’. L’udienza della Cassazione sul suo caso è il 24 febbraio, ma secondo l’avvocato non sopravviverà fino a quel giorno.

A cura di Luca Pons

"Me l’aspettavo. Mi considerano troppo sovversivo. Hanno deciso di tumularmi in questo sarcofago di cemento armato". Alfredo Cospito ha reagito così, secondo quello che raccontano i suoi legali, alla notizia che il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva respinto la sua istanza per chiedere la revoca del regime di 41 bis.

Dopo il rifiuto di Nordio, l'ultima possibilità per Cospito è che la Corte di Cassazione decida che il 41 bis non va applicato, nell'udienza fissata per il 24 febbraio. Il suo avvocato, Fabio Rossi Albertini, ha detto però che dà "quasi per scontato che muoia" prima di quella data.

Perché Alfredo Cospito sta facendo lo sciopero della fame

Cospito è in sciopero della fame da 114 giorni, ha perso oltre 45 chili: non mangia cibo dal 20 ottobre 2022, e da tempo ha smesso anche di assumere integratori alimentari. Questa settimana Maria Teresa Pintus, avvocata dell'anarchico insieme ad Albertini, ha spiegato a Fanpage che Cospito "è molto provato", con il fisico "abbastanza debilitato" e probabilmente "non ha più le forze per camminare".

Dietro allo sciopero, ha detto la legale, c'è l'idea che "non siano compatibili con la vita umana le condizioni riservate ai detenuti che si trovano al 41 bis. Non si tratta di un regime normale, una persona non può reggerlo per tempo. Alfredo sta lottando per un ideale, dice che la sua vita è uguale a quella di qualunque altro detenuto al 41bis. Gli ho detto che deve restare in vita almeno fino alla decisione della Consulta. Non è possibile che una persona muoia per un ideale e nessuno faccia niente".

Il ministero non sa cosa fare se Cospito sta male in carcere

Nei giorni scorsi, Cospito ha firmato un documento in cui afferma che non vuole essere alimentato in maniera forzata, se dovesse perdere conoscenza. Ha anche rifiutato di ricevere una visita psichiatrica: se i medici avessero accertato che il suo comportamento deriva da una patologia psichica, i giudici avrebbero potuto decidere di interrompere il digiuno.

Tuttavia, è possibile che i medici presenti saranno comunque obbligati a ignorare il rifiuto di Cospito sull'alimentazione forzata, se lui dovesse perdere conoscenza. Per assicurarsene, il 6 febbraio il ministero della Giustizia ha inviato al Comitato nazionale di bioetica una richiesta: chiarire quale sia il comportamento da tenere quando le disposizioni anticipate – cioè le indicazioni che si possono lasciare sui trattamenti che si vogliono e non si vogliono ricevere in casi gravi – vengono da un detenuto "che in modo volontario abbia deciso di porsi in una condizione di rischio per la salute e che indichi il rifiuto o la rinuncia ad interventi sanitari anche salvavita".

La cosa più probabile è che, se le condizioni di Cospito dovessero peggiorare gravemente, si ricorrerà d'ufficio a un Tso, o trattamento sanitario obbligatorio. Questo prevede che si somministrino tutte le cure salvavita necessarie, inclusa l'alimentazione forzata, a prescindere dal consenso della persona che le riceve. Nel caso, Cospito, sarebbe trasferito all'ospedale più vicino. Il carcere in cui si trova l'anarchico, a Opera, ha un protocollo per situazioni di questo tipo.